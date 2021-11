ATP Finals Turijn: Zverev troeft Djokovic af en ontmoet Medvedev in de finale

23:40 23 uur 40. Zverev klopt Djokovic na spannende driesetter. Novak Djokovic zal het record van Roger Federer nog even uit zijn hoofd moeten zetten. De Duitser Alexander Zverev vormde een struikelblok op weg naar de finale. In de eerste set werd de toon meteen gezet. Het verschil tussen beide heren was erg klein. Dat stond ook af te lezen op het scorebord. Zverev haalde de eerste set binnen na een tiebreak: 6-7 (4-7). Djokovic - veerkrachtig als hij is - gaf zich nog niet gewonnen tegen de nummer 3 van de wereld. Met behulp van zijn ijzersterke conditie en ellenlange rally's, knokte hij zich terug in de partij. De tweede set ging dan ook naar de Serviër, score: 6-4. Toch was het Zverev die de zware tweede set het best verteerde. De Duitser ging door de opslag van de nummer 1 en stoomde door. 3-6 en winst voor Zverev, die zich mag opmaken voor een finale tegen de Rus Daniil Medveded. . Zverev klopt Djokovic na spannende driesetter Novak Djokovic zal het record van Roger Federer nog even uit zijn hoofd moeten zetten. De Duitser Alexander Zverev vormde een struikelblok op weg naar de finale.

15:58 15 uur 58. Medvedev plaatst zich als eerste voor finale. Daniil Medvedev kende in zijn halve finale op de ATP Finals in Turijn weinig moeite met de Noor Casper Ruud. Twee korte sets, 6-4 en 6-2, resulteerden in de negende overwinning op rij voor de nummer 2 van de wereld. De Rus blijft zo in de running om zichzelf op te volgen. In de finale wacht Novak Djokovic of Alexander Zverev, de nummers 1 en 3 van de wereld. Zij vechten vanavond om 21 uur uit wie het laatste ticket bemachtigt.

16:38 16 uur 38. Casper Ruud laatste halvefinalist. Casper Ruud (ATP-8) heeft de strijd om het laatste ticket voor de halve finales gewonnen. In een rechtstreeks duel klopte hij zijn generatiegenoot Andrej Roeblev (ATP-5) in 3 sets: 2-6, 7-5, en 7-6. In de halve finales komt de 22-jarige Noor opnieuw tegen een Rus uit: nummer 2 van de wereld en US Open-winnaar Daniil Medvedev.

16:37 Het matchpunt van Casper Ruud:. 16 uur 37. Het matchpunt van Casper Ruud:

16:36 16 uur 36. Casper Ruud stoot als laatste door naar de halve finales.

23:41 23 uur 41. Medvedev en Sinner verwennen het publiek. Daniil Medvedev en Jannik Sinner hebben het publiek waar voor hun geld gegeven in hun laatste groepsmatch. Titelverdediger Medvedev leek na een bagel (6-0) in de eerste set op weg naar een vlotte zege, maar dat was buiten de jonge invaller en publiekslieveling Sinner gerekend. In de 3e set wisselden de kansen voortdurend, ook al omdat de wispelturige Medvedev soms leek te worstelen met een motivatieprobleem. Uiteindelijk zette hij toch door en won de set in een tiebreak. Hierdoor sluit hij de groepsfase ongeslagen af. In de halve finales speelt hij tegen Casper Ruud of Andrej Roebljov.



23:39 Medvedev leek er niet altijd veel zin in te hebben. 23 uur 39. Medvedev leek er niet altijd veel zin in te hebben.

15:22 15 uur 22. Zverev mag zich opmaken voor halve finale tegen Djokovic. Nummer 3 van de wereld Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de halve finales. In zijn laatste groepswedstrijd versloeg hij de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9) met 6-2 en 6-4. Zijn volgende opdracht wordt loodzwaar. In de halve finales wacht niemand minder dan nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Zverev, de eindwinnaar in 2018, had in zijn eerste match thuisspeler Matteo Berrettini (ATP-7) zien opgeven. Daarna verloor de Duitser nipt van titelverdediger Daniil Medvedev (ATP-2).

15:21 15 uur 21. Alexander Zverev is twee zeges verwijderd van een nieuwe triomf in de seizoensfinale.

