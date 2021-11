ATP Finals Turijn: Medvedev sluit de groepsfase ongeslagen af

23:41 23 uur 41. Medvedev en Sinner verwennen het publiek. Daniil Medvedev en Jannik Sinner hebben het publiek waar voor hun geld gegeven in hun laatste groepsmatch. Titelverdediger Medvedev leek na een bagel (6-0) in de eerste set op weg naar een vlotte zege, maar dat was buiten de jonge invaller en publiekslieveling Sinner gerekend. In de 3e set wisselden de kansen voortdurend, ook al omdat de wispelturige Medvedev soms leek te worstelen met een motivatieprobleem. Uiteindelijk zette hij toch door en won de set in een tiebreak. Hierdoor sluit hij de groepsfase ongeslagen af. In de halve finales speelt hij tegen Casper Ruud of Andrej Roebljov. . Medvedev en Sinner verwennen het publiek Daniil Medvedev en Jannik Sinner hebben het publiek waar voor hun geld gegeven in hun laatste groepsmatch. Titelverdediger Medvedev leek na een bagel (6-0) in de eerste set op weg naar een vlotte zege, maar dat was buiten de jonge invaller en publiekslieveling Sinner gerekend.



23:39 Medvedev leek er niet altijd veel zin in te hebben. 23 uur 39. Medvedev leek er niet altijd veel zin in te hebben.

15:22 15 uur 22. Zverev mag zich opmaken voor halve finale tegen Djokovic. Nummer 3 van de wereld Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de halve finales. In zijn laatste groepswedstrijd versloeg hij de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9) met 6-2 en 6-4. Zijn volgende opdracht wordt loodzwaar. In de halve finales wacht niemand minder dan nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Zverev, de eindwinnaar in 2018, had in zijn eerste match thuisspeler Matteo Berrettini (ATP-7) zien opgeven. Daarna verloor de Duitser nipt van titelverdediger Daniil Medvedev (ATP-2). . Zverev mag zich opmaken voor halve finale tegen Djokovic Nummer 3 van de wereld Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de halve finales. In zijn laatste groepswedstrijd versloeg hij de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9) met 6-2 en 6-4.

15:21 15 uur 21. Alexander Zverev is twee zeges verwijderd van een nieuwe triomf in de seizoensfinale.

23:10 23 uur 10. Ruud maakt nog aanspraak op de halve finales. Wie Novak Djokovic naar de halve finales vergezelt, is nog niet geweten. Casper Ruud heeft zijn vlammetje laten branden na een comeback tegen Cameron Norrie, de vervanger van Stefanos Tsitsipas. Ruud vecht vrijdag in een onderling duel tegen Andrej Roebljov voor een plaats bij de laatste 4. . Ruud maakt nog aanspraak op de halve finales Wie Novak Djokovic naar de halve finales vergezelt, is nog niet geweten. Casper Ruud heeft zijn vlammetje laten branden na een comeback tegen Cameron Norrie, de vervanger van Stefanos Tsitsipas. Ruud vecht vrijdag in een onderling duel tegen Andrej Roebljov voor een plaats bij de laatste 4.

15:42 15 uur 42. Djokovic in een ommezien naar halve finales. Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic heeft ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Na een uur en negen minuten tennis lag Andrej Roeblev (ATP-5) al tegen het canvas: 6-3 en 6-2. Heel even mocht de Rus van een stunt dromen. Djokovic gaf zijn eerste opslagspel meteen uit handen, maar eens zijn turbo aansloeg, was er geen houden meer aan. Djokovic is nu zeker van zijn plaats in de halve finales, maar dat is lang niet voldoende voor de Serviër. Hij wil de seizoensfinale voor de 6e keer winnen. Het zou hem mederecordhouder maken naast Roger Federer. . Djokovic in een ommezien naar halve finales Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic heeft ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Na een uur en negen minuten tennis lag Andrej Roeblev (ATP-5) al tegen het canvas: 6-3 en 6-2.

15:42 15 uur 42. Novak Djokovic balt de vuist.

13:25 13 uur 25. Opgave Tsitsipas. Voor nummer 4 van de wereld Stefanos Tsitsipas is het toernooi afgelopen. De 23-jarige speler uit Griekenland sukkelt met zijn elleboog. De Brit Cameron Norrie (ATP-12) neemt zijn plaats in en speelt vanavond tegen de Noor Casper Ruud (ATP-8). Tsitsipas was maandag begonnen met een nederlaag in twee sets (6-4 en 6-4) tegen de Rus Andrej Roeblev (ATP 5). . Opgave Tsitsipas Voor nummer 4 van de wereld Stefanos Tsitsipas is het toernooi afgelopen. De 23-jarige speler uit Griekenland sukkelt met zijn elleboog.

22:50 22 uur 50. Italië veert recht voor Sinner. Invaller Jannik Sinner heeft zijn entree niet gemist. De Italiaan liet het thuispubliek kirren van plezier met zijn zege tegen de Pool Hubert Hurkacz. Het werd twee keer 6-2. . Italië veert recht voor Sinner Invaller Jannik Sinner heeft zijn entree niet gemist. De Italiaan liet het thuispubliek kirren van plezier met zijn zege tegen de Pool Hubert Hurkacz. Het werd twee keer 6-2.

18:17 18 uur 17. Zekerheid voor Medvedev. Door de noodgedwongen Italiaanse wissel is Daniil Medvedev intussen zeker van zijn plaats bij de laatste 4. . Zekerheid voor Medvedev Door de noodgedwongen Italiaanse wissel is Daniil Medvedev intussen zeker van zijn plaats bij de laatste 4.