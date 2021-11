ATP Finals Turijn: Medvedev is eerste halvefinalist, invaller Sinner charmeert

22:50 22 uur 50. Italië veert recht voor Sinner. Invaller Jannik Sinner heeft zijn entree niet gemist. De Italiaan liet het thuispubliek kirren van plezier met zijn zege tegen de Pool Hubert Hurkacz. Het werd twee keer 6-2. . Italië veert recht voor Sinner Invaller Jannik Sinner heeft zijn entree niet gemist. De Italiaan liet het thuispubliek kirren van plezier met zijn zege tegen de Pool Hubert Hurkacz. Het werd twee keer 6-2.

22:50 22 uur 50.

18:17 18 uur 17. Zekerheid voor Medvedev. Door de noodgedwongen Italiaanse wissel is Daniil Medvedev intussen zeker van zijn plaats bij de laatste 4. . Zekerheid voor Medvedev Door de noodgedwongen Italiaanse wissel is Daniil Medvedev intussen zeker van zijn plaats bij de laatste 4.

17:22 17 uur 22. Ik geef op en dat doet bijzonder veel pijn. Ik had nooit gedacht dat ik de strijd zou moeten staken in het grootste tennistoernooi in mijn vaderland. . Matteo Berrettini. Ik geef op en dat doet bijzonder veel pijn. Ik had nooit gedacht dat ik de strijd zou moeten staken in het grootste tennistoernooi in mijn vaderland. Matteo Berrettini

17:18 17 uur 18. Sinner lost landgenoot af. Intussen is de opgave van Matteo Berrettini bevestigd. De nummer 7 van de wereld haakt voor eigen volk geblesseerd af. Landgenoot Jannik Sinner (ATP-11) neemt straks de honneurs waar tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dat debuut wordt een heruitgave van de finale in Miami. . Sinner lost landgenoot af Intussen is de opgave van Matteo Berrettini bevestigd. De nummer 7 van de wereld haakt voor eigen volk geblesseerd af. Landgenoot Jannik Sinner (ATP-11) neemt straks de honneurs waar tegen de Pool Hubert Hurkacz. Dat debuut wordt een heruitgave van de finale in Miami.

17:18 17 uur 18.

17:01 17 uur 01. Medvedev stilaan op kruissnelheid. Titelverdediger Daniil Medvedev (ATP-2) lijkt nagenoeg zeker van een plaatsje bij de laatste 4. De Rus klopte vandaag Alexander Zverev (ATP-3) in de topaffiche van deze poule. Het liep weliswaar niet van een leien dakje: 6-3, 6-7 en 7-6. Met 2 op 2 staat Medvedev op kop. Hij kan vanavond al zeker zijn van de halve finales als Hubert Hurkacz in de andere poulematch Matteo Berrettini klopt. Het is overigens nog niet zeker of de Italiaan wel in actie kan komen. Hij gaf zondag op met een blessure en wordt misschien vervangen door landgenoot Jannik Sinner. . Medvedev stilaan op kruissnelheid Titelverdediger Daniil Medvedev (ATP-2) lijkt nagenoeg zeker van een plaatsje bij de laatste 4. De Rus klopte vandaag Alexander Zverev (ATP-3) in de topaffiche van deze poule. Het liep weliswaar niet van een leien dakje: 6-3, 6-7 en 7-6. Met 2 op 2 staat Medvedev op kop. Hij kan vanavond al zeker zijn van de halve finales als Hubert Hurkacz in de andere poulematch Matteo Berrettini klopt. Het is overigens nog niet zeker of de Italiaan wel in actie kan komen. Hij gaf zondag op met een blessure en wordt misschien vervangen door landgenoot Jannik Sinner.

16:59 16 uur 59.

16-11-2021 16-11-2021.

23:26 23 uur 26. Andrej Roebljov opent met zege tegen Stefanos Tsitsipas. De Rus Andrej Roebljov (ATP 5) heeft op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn zijn eerste partij tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) gewonnen. Roebljov haalde de topper binnen met twee winnende sets van 6-4. De partij duurde 1 uur en 32 minuten. . Andrej Roebljov opent met zege tegen Stefanos Tsitsipas De Rus Andrej Roebljov (ATP 5) heeft op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn zijn eerste partij tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) gewonnen. Roebljov haalde de topper binnen met twee winnende sets van 6-4. De partij duurde 1 uur en 32 minuten.

16:58 16 uur 58. Novak Djokovic neemt eerste horde. Novak Djokovic is goed begonnen aan zijn jacht op een zesde Masterstitel. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg maandagnamiddag op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn de Noor Casper Ruud (ATP 8) na anderhalf uur tennis met 7-6 (7/4) en 6-2. Djokovic won de traditionele seizoensafsluiter met de top 8 van het jaar voor het eerst in 2008. Daarna volgden vier opeenvolgende successen van 2012 tot en met 2015. Twee keer was hij verliezend finalist, in 2016 en 2018. Een zesde titel zou hem mederecordhouder maken naast Roger Federer. Maandagavond (vanaf 21u) staat de tweede wedstrijd in de groene groep op het programma. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) neemt het daarin op tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 5). . Novak Djokovic neemt eerste horde Novak Djokovic is goed begonnen aan zijn jacht op een zesde Masterstitel. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg maandagnamiddag op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn de Noor Casper Ruud (ATP 8) na anderhalf uur tennis met 7-6 (7/4) en 6-2.

Djokovic won de traditionele seizoensafsluiter met de top 8 van het jaar voor het eerst in 2008. Daarna volgden vier opeenvolgende successen van 2012 tot en met 2015. Twee keer was hij verliezend finalist, in 2016 en 2018. Een zesde titel zou hem mederecordhouder maken naast Roger Federer.

Maandagavond (vanaf 21u) staat de tweede wedstrijd in de groene groep op het programma. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) neemt het daarin op tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 5).



15-11-2021 15-11-2021.

22:55 22 uur 55. Opgave publiekslieveling. Jammer voor de Italiaanse fans in Turijn. Matteo Berrettini heeft de handdoek in de ring moeten gooien. In het begin van de tweede set tegen Alexander Zverev kon hij niet meer voort. De Italiaan had nipt de eerste verloren na een spannende tiebreak: 7-6 (9/7). . Opgave publiekslieveling Jammer voor de Italiaanse fans in Turijn. Matteo Berrettini heeft de handdoek in de ring moeten gooien. In het begin van de tweede set tegen Alexander Zverev kon hij niet meer voort.

De Italiaan had nipt de eerste verloren na een spannende tiebreak: 7-6 (9/7).

22:55 22 uur 55.

16:22 16 uur 22.

16:21 16 uur 21.

16:20 16 uur 20. Titelverdediger begint goed. Daniil Medvedev (ATP-2) is foutloos begonnen. De Russische titelverdediger won vanmiddag zijn eerste groepswedstrijd tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9). Na twee uur had hij de overwinning beet. . Titelverdediger begint goed Daniil Medvedev (ATP-2) is foutloos begonnen. De Russische titelverdediger won vanmiddag zijn eerste groepswedstrijd tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP-9). Na twee uur had hij de overwinning beet.

14-11-2021 14-11-2021.