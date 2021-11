16:58

16 uur 58. Novak Djokovic neemt eerste horde. Novak Djokovic is goed begonnen aan zijn jacht op een zesde Masterstitel. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg maandagnamiddag op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn de Noor Casper Ruud (ATP 8) na anderhalf uur tennis met 7-6 (7/4) en 6-2. Djokovic won de traditionele seizoensafsluiter met de top 8 van het jaar voor het eerst in 2008. Daarna volgden vier opeenvolgende successen van 2012 tot en met 2015. Twee keer was hij verliezend finalist, in 2016 en 2018. Een zesde titel zou hem mederecordhouder maken naast Roger Federer. Maandagavond (vanaf 21u) staat de tweede wedstrijd in de groene groep op het programma. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) neemt het daarin op tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 5). .