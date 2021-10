Zverev blijft maar winnen in 2021: Duitser steekt 5e titel op zak in Wenen

Het gaat Alexander Zverev voor de wind dit jaar. Na eindzeges in Acapulco, Cincinnati, Madrid en het olympische enkelspel stond de 24-jarige tennisser vandaag al voor zijn 5e finale dit seizoen.



Toch lette de Duitser maar beter op voor kwalificatiespeler Tiafoe. Op weg naar de finale had de 23-jarige Amerikaan namelijk al afgerekend met eerste reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP-3) en Jannik Sinner (ATP-11).



Dat de adelbrieven van Tiafoe niet verwaarloosbaar waren, bleek ook meteen in de 1e set. De Amerikaan hield gelijke tred tot 5-5, maar moest vervolgens toch het hoofd buigen met 5-7.



Ook in de 2e set liet Tiafoe staaltjes van zijn kunnen zien. De kwalificatiespeler pakte uit met enkele geweldige punten, maar moest de trofee na 4-6 in set 2 toch aan Zverev laten.



Met zijn titel in Wenen behoudt Zverev dus zijn perfecte rapport dit jaar. De Duitser speelde in 2021 5 finales en won die allemaal.