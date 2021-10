WTA-100 haalt Emma Raducanu van haar wolk: "Les voor de toekomst"

Emma Raducanu was als zeventiende reekshoofd vrij in de eerste ronde maar verslikte zich dus meteen in haar eerste wedstrijd van het prestigieuze WTA-toernooi in Indian Wells.

De jonge Britse zorgde recent nog voor een ware stunt door als qualifier de US Open op haar naam te schrijven, zonder setverlies bovendien. Maar in Californië liep het dus minder vlot.

In de eerste set stapelde Raducanu de missers op, maar ze hervond in set 2 de slagen en haar agressieve spel van de US Open. Maar bij een 1-4-voorsprong stortte haar spel helemaal in. De ervaren Sasnovitsj toonde geen genade en maakte het af in 2 sets: 6-2, 6-4.