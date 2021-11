Match 2 is begonnen. Elise Mertens moet winnen om nog aanspraak te maken op een plaats in de halve finales.

13 uur 10. Play! Match 2 is begonnen. Elise Mertens moet winnen om nog aanspraak te maken op een plaats in de halve finales. .

12:41

12 uur 41. Greet Minnen verliest match 1. Greet Minnen is er niet in geslaagd om de eerste match te winnen. Daria Gavrilova klopt haar met 6-4, 1-6 en 6-4. Het had ook anders kunnen lopen. Bij 4-4 zette ze Gavrilova onder druk op haar opslag, maar het breakpunt liet ze liggen. Minnen moest serveren om in de match te blijven. Dat lukte haar niet. .