15 uur 58. Mertens en Minnen in het dubbelspel. Niet Ysaline Bonaventure en Kirsten Flipkens, maar Elise Mertens en Greet Minnen verdedigen de Belgische kleuren in het afsluitende dubbelspel tegen Australië. .

Het lot van de Belgen ligt nu in de handen van Wit-Rusland. Als ze morgen Australië kloppen, is er nog een kans. Als Australië wint, dan mogen de Belgen de halve finales vergeten. Belangrijk detail: de Belgen moeten nu wel het dubbelspel winnen om hun kans te vergroten.

Elise Mertens kan geen vuist meer maken in de 3e set en gaat zowaar met 6-0 onderuit: 3-6, 7-6, 6-0. België verliest ook zijn tweede enkelwedstrijd tegen Australië en kan in de dubbelwedstrijd dus alleen maar eer rapen.

Match 2 is begonnen. Elise Mertens moet winnen om nog aanspraak te maken op een plaats in de halve finales.

12 uur 41. Greet Minnen verliest match 1. Greet Minnen is er niet in geslaagd om de eerste match te winnen. Daria Gavrilova klopt haar met 6-4, 1-6 en 6-4. Het had ook anders kunnen lopen. Bij 4-4 zette ze Gavrilova onder druk op haar opslag, maar het breakpunt liet ze liggen. Minnen moest serveren om in de match te blijven. Dat lukte haar niet. .