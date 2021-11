14 uur 23. Game, set and match Elise Mertens. De buit is binnen voor Elise Mertens. Zij brengt België op een onoverbrugbare voorsprong tegen Wit-Rusland: 2-0. Met enige moeite rekent Mertens af met Aljakasandra Sasnovitsj. Zij buigt pas na 3 sets: 6-2, 4-6 en 6-2. Op de beslissende momenten sprak Mertens haar klasse aan om de Wit-Russin te overklassen. .

Morgen zien we haar ongetwijfeld weer in actie. Dan staat de interland tegen Australië op het programma.

11 uur 46. Game, set and match Greet Minnen. De eerste zege is binnen voor Team Belgium. Greet Minnen wint de eerste wedstrijd met 6-2 en 6-2. Als debutante maakte ze haar favorietenrol meteen waar tegen de bescheiden speelster Iryna Sjymanovitsj. Afgezien van wat foutjes, veroorzaakt door stress, mag Minnen terugkijken op een prima match. Morgen zien we haar ongetwijfeld weer in actie. Dan staat de interland tegen Australië op het programma. .

11:10

11 uur 10. Set 1 is binnen voor Greet Minnen: 6-2. De Belgische tennisfans zetten de polonaise in: de eerste is binnen voor Greet Minnen. Zij maakte het verschil in het 5e spel: van 2-2 ging het in een ruk naar 5-2. Even had Minnen het moeilijk om de set uit te serveren, maar het 3e setpunt was raak. .