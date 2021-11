LIVESTREAM: Eerste zege is binnen dankzij Greet Minnen, kijk nu naar Elise Mertens

12:15 12 uur 15. Play! Elise Mertens is aan haar match begonnen. . Play! Elise Mertens is aan haar match begonnen.

11:50 11 uur 50. Zo meteen is Elise Mertens (WTA-18) aan de beurt. Zij krijgt wel een speelster uit de top 100 tegenover zich: Aliaksandra Sasnovitsj (WTA-88). . Zo meteen is Elise Mertens (WTA-18) aan de beurt. Zij krijgt wel een speelster uit de top 100 tegenover zich: Aliaksandra Sasnovitsj (WTA-88).

11:48 11 uur 48. Ervaren speelsters zoals Elise Mertens hebben me goed geholpen de voorbije dagen. En de Belgische fans laten hier ook van zich horen. Greet Minnen. Ervaren speelsters zoals Elise Mertens hebben me goed geholpen de voorbije dagen. En de Belgische fans laten hier ook van zich horen. Greet Minnen

11:47 11 uur 47. Het matchpunt van Greet Minnen. Het matchpunt van Greet Minnen

Game, set and match Greet Minnen. De eerste zege is binnen voor Team Belgium. Greet Minnen wint de eerste wedstrijd met 6-2 en 6-2. Als debutante maakte ze haar favorietenrol meteen waar tegen de bescheiden speelster Iryna Sjymanovitsj. Afgezien van wat foutjes mag Minnen terugkijken op een prima match. Morgen zien we haar ongetwijfeld weer in actie. Dan staat de interland tegen Australië op het programma.

Als debutante maakte ze haar favorietenrol meteen waar tegen de bescheiden speelster Iryna Sjymanovitsj. Afgezien van wat foutjes mag Minnen terugkijken op een prima match.

Morgen zien we haar ongetwijfeld weer in actie. Dan staat de interland tegen Australië op het programma.

11:42 11 uur 42. Greet Minnen balt de vuist.

Set 1 is binnen voor Greet Minnen: 6-2. De Belgische tennisfans zetten de polonaise in: de eerste is binnen voor Greet Minnen. Zij maakte het verschil in het 5e spel: van 2-2 ging het in een ruk naar 5-2. Even had Minnen het moeilijk om de set uit te serveren, maar het 3e setpunt was raak.

Zij maakte het verschil in het 5e spel: van 2-2 ging het in een ruk naar 5-2. Even had Minnen het moeilijk om de set uit te serveren, maar het 3e setpunt was raak.

11:03 11 uur 03. Knap dropshot van Greet Minnen. Knap dropshot van Greet Minnen

Match 1: Greet Minnen - Iryna Sjymanovitsj. Greet Minnen is als eerste aan de beurt. Zij speelt tegen Iryna Sjymanovitsj. Een haalbare kaart, zeker als je naar de ranking kijkt. Minnen mag zichzelf nummer 69 van de wereld noemen, Sjymanovitsj staat op de 263e plaats. Volg de wedstrijd op deze pagina met livestream. Op uw tv of VRT.NU zapt u naar Canvas.

Een haalbare kaart, zeker als je naar de ranking kijkt. Minnen mag zichzelf nummer 69 van de wereld noemen, Sjymanovitsj staat op de 263e plaats.

Volg de wedstrijd op deze pagina met livestream. Op uw tv of VRT.NU zapt u naar Canvas.

01-11-2021 01-11-2021.

01-11-2021. Wit-Rusland maandag, Australië dinsdag, live op Sporza. België opent zijn toernooi op maandag vanaf 10.30 u. tegen Wit-Rusland, dinsdag vanaf 10.30 u. is er de ontmoeting met Australië. Wit-Rusland en Australië bekampen elkaar op donderdag. Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel. De groepswinnaar stoot door naar de halve finales op vrijdag. U kunt de wedstrijden van de Belgen met livestream bekijken op deze pagina, maar we zenden die matchen ook uit op tv, op Canvas.



Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel. De groepswinnaar stoot door naar de halve finales op vrijdag.



U kunt de wedstrijden van de Belgen met livestream bekijken op deze pagina, maar we zenden die matchen ook uit op tv, op Canvas.

13:30 13 uur 30. Bij de favorieten zitten we - denk ik - niet, maar we zijn hier zeker een outsider. Kapitein Johan Van Herck. Bij de favorieten zitten we - denk ik - niet, maar we zijn hier zeker een outsider Kapitein Johan Van Herck

13:29 13 uur 29. Sommige landen zijn niet op volle sterkte en dat verandert de zaken wel. We hebben de kwaliteiten om naar de halve finales te gaan. We zijn hier met een homogene ploeg, die weet wat het is om wedstrijden te winnen, zowel in het enkel- als het dubbelspel. Kapitein Johan Van Herck. Sommige landen zijn niet op volle sterkte en dat verandert de zaken wel. We hebben de kwaliteiten om naar de halve finales te gaan. We zijn hier met een homogene ploeg, die weet wat het is om wedstrijden te winnen, zowel in het enkel- als het dubbelspel. Kapitein Johan Van Herck

Belgische selectie: Elise Mertens (WTA-20) Greet Minnen (WTA-69) Ysaline Bonaventure (WTA-143) Kirsten Flipkens (WTA-154) Kapitein: Johan Van Herck

Greet Minnen (WTA-69)

Ysaline Bonaventure (WTA-143)

Kirsten Flipkens (WTA-154)



Kapitein: Johan Van Herck

Op papier zware tegenstand, maar toppers ontbreken. België zit in een groep met Australië en Wit-Rusland. Die landen hebben toppers, maar die komen niet naar Praag. Zo ontbreken Ashleigh Barty (Aus/WTA-1) en Aryna Sabalenka (WRu/WTA-2), net als de ervaren Victoria Azarenka (WRu/WTA-27). De Australische kapitein Alicia Molik doet het met Ajla Tomjlanovic (WTA-43), Storm Sanders (WTA-120), Ellen Perez (WTA-199), Olivia Gadecki (WTA-234) en Daria Gavrilova (WTA-411). Wit-Rusland is van de partij met Aljaksandra Sasnovitsj (WTA-86), Joelia Hatoeka (WTA-228), Irina Sjimanovitch (WTA-267) en Lidziya Marozava (WTA-87 in dubbel).



Zo ontbreken Ashleigh Barty (Aus/WTA-1) en Aryna Sabalenka (WRu/WTA-2), net als de ervaren Victoria Azarenka (WRu/WTA-27).



De Australische kapitein Alicia Molik doet het met Ajla Tomjlanovic (WTA-43), Storm Sanders (WTA-120), Ellen Perez (WTA-199), Olivia Gadecki (WTA-234) en Daria Gavrilova (WTA-411).



Wit-Rusland is van de partij met Aljaksandra Sasnovitsj (WTA-86), Joelia Hatoeka (WTA-228), Irina Sjimanovitch (WTA-267) en Lidziya Marozava (WTA-87 in dubbel).