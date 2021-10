LIVE: Haalt Kim Clijsters die 1e zege tegen Siniakova in Indian Wells?

00:03

00 uur 03. Clijsters (38) tegen Siniakova (25). Kim Clijsters staat op plaats 1.476 van de WTA-ranking, Katerina Siniakova is 53e. Clijsters is 38 jaar, Siniakova 25. De twee speelden - ergens logisch - nooit eerder tegen elkaar. Clijsters mag met een wildcard deelnemen. Ze won het prestigieuze hardcourttoernooi in 2003 en 2005. Clijsters maakte in 2020 haar comeback na 8 jaar tennispensioen. Ze vocht voor wat ze waar was en toonde haar klasse, maar kon 3 keer niet winnen. Dit jaar sukkelde ze met een knieblessure en corona, zodat ze pas vorige week aan haar seizoen kon beginnen. Ze verloor in Chicago van de 35-jarige Hsieh Su-Wei met 6-3, 5-7, 6-3. Siniakova wordt haar 5e match van haar comeback. .