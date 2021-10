LIVE: Alison Van Uytvanck staat snel set in krijt in finale Nur-Sultan

Poetintseva is een lastige tegenstander voor mij. Ze is heel solide en beweegt heel goed. Je moet het punt 2 of 3 keer winnen om het echt binnen te halen. Maar ik ben er klaar voor.

10 uur 41. Poetintseva is een lastige tegenstander voor mij. Ze is heel solide en beweegt heel goed. Je moet het punt 2 of 3 keer winnen om het echt binnen te halen. Maar ik ben er klaar voor. Alison Van Uytvanck.

10 uur 37. Van Uytvanck speelt 1e finale van 2021. Alison Van Uytvanck neemt het vanochtend op tegen thuisspeelster Joelja Poetintseva. Van Uytvanck is 2e reekshoofd, Poetintseva 1e reekshoofd, de logica werd dus gerespecteerd. Van Uytvanck is nummer 89 van de wereld, haar opponente nummer 47. Het is het 5e duel tussen de twee, nooit kon onze landgenote winnen. Voor de 27-jarige Van Uytvanck is het de 1e finale van het jaar. Vorige week zakte ze een heel pak op de WTA-ranking, deze week won ze weer pak punten."Ik ben al blij met deze week, alles wat erbij komt, is bonus." .