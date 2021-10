Kijk maandag naar Billie Jean King Cup met België-Wit-Rusland

13:35 13 uur 35. Wit-Rusland maandag, Australië dinsdag, live op Sporza. België opent zijn toernooi op maandag vanaf 10.30 u. tegen Wit-Rusland, dinsdag vanaf 10.30 u. is er de ontmoeting met Australië. Wit-Rusland en Australië bekampen elkaar op donderdag. Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel. De groepswinnaar stoot door naar de halve finales op vrijdag. U kunt de wedstrijden van de Belgen met livestream bekijken op deze pagina, maar we zenden die matchen ook uit op tv, op Canvas. . Wit-Rusland maandag, Australië dinsdag, live op Sporza België opent zijn toernooi op maandag vanaf 10.30 u. tegen Wit-Rusland, dinsdag vanaf 10.30 u. is er de ontmoeting met Australië. Wit-Rusland en Australië bekampen elkaar op donderdag.



Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel. De groepswinnaar stoot door naar de halve finales op vrijdag.



U kunt de wedstrijden van de Belgen met livestream bekijken op deze pagina, maar we zenden die matchen ook uit op tv, op Canvas.

13:30 13 uur 30. Bij de favorieten zitten we - denk ik - niet, maar we zijn hier zeker een outsider. Kapitein Johan Van Herck. Bij de favorieten zitten we - denk ik - niet, maar we zijn hier zeker een outsider Kapitein Johan Van Herck

13:29 13 uur 29. Sommige landen zijn niet op volle sterkte en dat verandert de zaken wel. We hebben de kwaliteiten om naar de halve finales te gaan. We zijn hier met een homogene ploeg, die weet wat het is om wedstrijden te winnen, zowel in het enkel- als het dubbelspel. Kapitein Johan Van Herck. Sommige landen zijn niet op volle sterkte en dat verandert de zaken wel. We hebben de kwaliteiten om naar de halve finales te gaan. We zijn hier met een homogene ploeg, die weet wat het is om wedstrijden te winnen, zowel in het enkel- als het dubbelspel. Kapitein Johan Van Herck

13:23 13 uur 23. Belgische selectie:. Elise Mertens (WTA-20) Greet Minnen (WTA-69) Ysaline Bonaventure (WTA-143) Kirsten Flipkens (WTA-154) Kapitein: Johan Van Herck . Belgische selectie: Elise Mertens (WTA-20)

Greet Minnen (WTA-69)

Ysaline Bonaventure (WTA-143)

Kirsten Flipkens (WTA-154)



Kapitein: Johan Van Herck

13:11 13 uur 11. Op papier zware tegenstand, maar toppers ontbreken. België zit in een groep met Australië en Wit-Rusland. Die landen hebben toppers, maar die komen niet naar Praag. Zo ontbreken Ashleigh Barty (Aus/WTA-1) en Aryna Sabalenka (WRu/WTA-2), net als de ervaren Victoria Azarenka (WRu/WTA-27). De Australische kapitein Alicia Molik doet het met Ajla Tomjlanovic (WTA-43), Storm Sanders (WTA-120), Ellen Perez (WTA-199), Olivia Gadecki (WTA-234) en Daria Gavrilova (WTA-411). Wit-Rusland is van de partij met Aljaksandra Sasnovitsj (WTA-86), Joelia Hatoeka (WTA-228), Irina Sjimanovitch (WTA-267) en Lidziya Marozava (WTA-87 in dubbel). . Op papier zware tegenstand, maar toppers ontbreken België zit in een groep met Australië en Wit-Rusland. Die landen hebben toppers, maar die komen niet naar Praag.



Zo ontbreken Ashleigh Barty (Aus/WTA-1) en Aryna Sabalenka (WRu/WTA-2), net als de ervaren Victoria Azarenka (WRu/WTA-27).



De Australische kapitein Alicia Molik doet het met Ajla Tomjlanovic (WTA-43), Storm Sanders (WTA-120), Ellen Perez (WTA-199), Olivia Gadecki (WTA-234) en Daria Gavrilova (WTA-411).



Wit-Rusland is van de partij met Aljaksandra Sasnovitsj (WTA-86), Joelia Hatoeka (WTA-228), Irina Sjimanovitch (WTA-267) en Lidziya Marozava (WTA-87 in dubbel).



13:06 13 uur 06. Finaleweek met 12 landen. De Billie Jean King Cup verwelkomt in de finaleweek 12 landen: de 8 gekwalificeerde landen, de nummers 1 en 2 van het vorige jaar (i.c. Frankrijk en Australië) plus Tsjechië en Canada. De 2 finalisten van 2021 hebben meteen een finaleticket voor 2022. De landen die van 3 tot 12 eindigen, spelen kwalificaties in 2022. . Finaleweek met 12 landen De Billie Jean King Cup verwelkomt in de finaleweek 12 landen: de 8 gekwalificeerde landen, de nummers 1 en 2 van het vorige jaar (i.c. Frankrijk en Australië) plus Tsjechië en Canada.



De 2 finalisten van 2021 hebben meteen een finaleticket voor 2022. De landen die van 3 tot 12 eindigen, spelen kwalificaties in 2022.

12:54 12 uur 54. Loting in december: België treft Australië en Wit-Rusland. De finaleweek vindt plaats met 4 groepen van 3 landen. De groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. De winnaar van Groep B (met België) bekampt de winnaar van Groep D. België lootte in december 2020 de toplanden Australië en Wit-Rusland, zeker gezien de ranking van enkele individuen. Groep A: Frankrijk, Rusland, Hongarije Groep B: Australië, Wit-Rusland, België Groep C: VS, Spanje, Slovakije Groep D: Tsjechië, Duitsland, Zwitserland Klik op entry hieronder voor de info van toen: . Loting in december: België treft Australië en Wit-Rusland De finaleweek vindt plaats met 4 groepen van 3 landen. De groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. De winnaar van Groep B (met België) bekampt de winnaar van Groep D.



België lootte in december 2020 de toplanden Australië en Wit-Rusland, zeker gezien de ranking van enkele individuen.



Groep A: Frankrijk, Rusland, Hongarije

Groep B: Australië, Wit-Rusland, België

Groep C: VS, Spanje, Slovakije

Groep D: Tsjechië, Duitsland, Zwitserland



Klik op entry hieronder voor de info van toen:





In februari 2020 - meer dan 1,5 jaar geleden - in Kortrijk wonnen de Belgen de kwalificatiematch voor de finale met 3-1 van Kazachstan. Elise Mertens won toen haar 2 enkels, Kirsten Flipkens 1.





Herlees hieronder nog eens hoe de kwalificatie tot stand kwam:

