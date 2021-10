Greet Minnen balt haar vuist na winst in tiebreak op Tenerife

Rooskleurig zag het er aanvankelijk niet uit voor Greet Minnen in haar 1e match op Tenerife. Ze verloor 2 keer op haar eigen opslag en stond 4-1 in het krijt in set 1.

Maar Minnen sloeg terug. De 4-1-achterstand boog ze om in een 4-5-voorsprong. De eerste set gaf ze niet meer uit handen.

In het 2e bedrijf wiste de 35-jarige Minella bij 4-5 twee matchpunten weg van Minnen. Onze landgenote klaarde de klus dan maar in de tiebreak. In de volgende ronde wacht de Nederlandse Arantxa Rus (WTA-61).

Eerder op de avond ging Alison Van Uytvanck in de 1e ronde onderuit tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic.