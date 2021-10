Cilic zegeviert in Sint-Petersburg en rondt magische kaap van 20 ATP-titels

De 33-jarige Cilic begon in Rusland meteen goed aan zijn finale. Na een break en 4-2- voorsprong leek de Kroaat set 1 makkelijk naar zich toe te trekken, maar dat was buiten Fritz gerekend.



De Amerikaan knokte terug en sleepte een tiebreak uit de brand. Daarin verloor de 23-jarige tennisser 4 punten op zijn eigen opslag, waardoor Cilic de 1e set toch over de streep trok met 7-6 (7/3).



Ook in de 2e set bleef Fritz gelijke tred houden met de ervaren Cilic. De Kroaat ging twee keer door de opslag van de Amerikaan, maar kreeg vervolgens ook zelf meteen twee breaks onder de neus geschoven. Na een 3e break en 4-6 hing Fritz de bordjes uiteindelijk opnieuw gelijk.



In de beslissende 3e set kwam de ervaring van Cilic naar boven. Ondanks een 1-3-achterstand bleef de Kroaat koel om de scheve situatie vervolgens helemaal recht te zetten. 6-4 in set 3 en de 20e ATP-titel was een feit voor Marin Cilic.



Cilic is zo de zesde nog actieve speler die de kaap rondt van 20 titels op het ATP-circuit. Enkel Roger Federer (103), Rafael Nadal (88), Novak Djokovic (85), Andy Murray (46) en Juan Martin del Potro (22) doen beter.