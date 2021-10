Badosa verschalkt Azarenka na meer dan 3 uur in "match of the year"-finale Indian Wells

Azarenka liet de kans liggen om de enige speelster te worden die het toernooi in Indian Wells 3 keer kon winnen (na 2012 en 2016). Ze mocht in de 3e set bij 5-4 voor de match serveren, maar Badosa werkte dat onheil weg.

De Spaanse, die in New York woont, heeft haar titel niet gestolen na een jaar waarin ze begon als nummer 70 van de wereld. Ze nam voor het eerst deel in Indian Wells als WTA-27. Ze verloor geen enkele set op weg naar de finale tegen achtereenvolgens Coco Gauff, Barbora Krejcikova (3e reekshoofd), Angelique Kerber en Ons Jabeur.

De finale was een close game van heel hoog niveau. Badosa begon het best, brak 2 keer, maar kreeg telkens meteen een rebreak op haar bord. Zo moest een tiebreak beslissen. Daarin trok Azarenka een 4-0-achterstand nog recht (5-5), maar Badosa won alsnog het pleit: 7/5 na 1 uur en 20 minuten.



In de 2e set was Azarenka baas: ze liep 0-3 en 1-4 uit en kon zich na een dik half uur (2-6) klaarmaken voor de beslissende set. Die was ook weer op het scherp van de snee, de twee dwongen elkaar tot het uiterste, ook nu weer ruim meer dan een uur.



Bij 4-4 kon Azarenka een break forceren en kwam ze tot op 2 punten van matchwinst, maar Badosa redde haar vel en was oppermachtig in de tiebreak: 7-6 (7/2). "De match van het jaar", noemde Azarenka de titanenslag.





Badosa zit zo aan 100 procent in WTA-finales: ze haalde 2 WTA-finales, 2 keer won ze. De eerste was eerder dit jaar in Belgrado. Ze komt vandaag ook de top 20 binnen als 13e.