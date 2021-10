Alison Van Uytvanck zet Roemeense opzij op weg naar finale in Kazachstan

De Roemeense ging vol voor de winners en Van Uytvanck, aangemoedigd door haar vriendin Greet Minnen, begon te twijfelen. Bij 5-3 slaagde ze er toch in om haar opslag te behouden en het af te maken. Na 1 uur en 16 minuten was het ticket voor de finale binnen.

Alison Van Uytvanck stond nog maar voor de eerste keer dit seizoen in de halve finales van een WTA-toernooi. Tegen de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA-126) was ze vastbesloten om de laatste horde voor de finale te nemen.

Van Uytvanck: "Ik had een goed tactisch plan"

Alison Van Uytvanck was opgelucht dat ze het kon afmaken. "Bij 5-1 begon ze opeens heel goed te spelen en begon ik wat zenuwachtig te worden", gaf onze landgenote toe. "Ik ben blij dat ik mijn laatste opslagspel kon vasthouden."

Daarvoor was Van Uytvanck baas. "Ik had een goed tactisch plan. Ik wou agressief tennissen: de returns snel nemen en veel eerste opslagen binnen slaan. Daar moest ik me op focussen."

In de finale treft van Uytvanck de plaatselijke favoriete Joeli Poetintseva of de Zweedse Rebecca Peterson. "Misschien dat ik nog even ga kijken, maar ik denk het niet. Sowieso wordt het een zware match en dan kan ik beter al recupereren in het hotel om in de finale alles te kunnen geven."