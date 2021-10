Alison Van Uytvanck verovert 6e WTA-titel in Nur-Sultan

Tot de finale werd de logica gerespecteerd op het indoorhardcourt: met Poetintseva (WTA-47) en Van Uytvanck (WTA-89) stonden de nummers 1 en 2 tegenover elkaar.

Van Uytvanck (27) had vertrouwen na een goeie week, maar wist ook dat ze in 4 vorige duels nooit van Poetintseva had kunnen winnen. Het leek ook nu weer de verkeerde kant uit te gaan, want de eerste set ging met 6-1 verloren. Onze landgenote won het eerste spelletje, gevolgd door 3 breaks.



Ze gaf zich in elk geval niet gewonnen en begon set 2 meteen met een break. De Kazakse, die het publiek op haar kant had, brak terug tot 2-2 en daarna volgde nog een break/rebreak. Naar het eind van de 2e set hield Van Uytvanck het hoofd koel. Ze brak zelf weer, werkte 3 breakpunten weg en pakte de set.



Ook de slotset was een stevig gevecht met wisselende kansen. Poetintseva, gekend om haar driftbuien, jutte het publiek op en liep 2-0 uit. Maar Van Uytvanck versaagde niet en 3 breaks verder was de titel een feit. Poetintseva smeet tot 2 keer toe haar racket tegen de grond.



Van Uytvanck was dolblij en maakte een dansje op het veld, in de tribune juichte partner Greet Minnen mee.



Voor Alison Van Uytvanck is het de 6e WTA-titel. In 2013 was ze de beste op het 125K-series-toernooi in Taipei, daarna volgden eindzeges in Quebec (2017), Boedapest (2018 en 2019) en Tasjkent (2019). Vorige week maakte ze een flinke val op de WTA-ranking, maar met deze triomf klopt ze weer op de deur van de top 50.



Poetintseva mikte op haar 3e WTA-titel, ze won Nürnberg 2019 en Boedapest 2020.