Alison Van Uytvanck neemt revanche op Montenegrijnse Kovinic

Van Uytvanck en Kovinic speelden een 3e keer tegen elkaar. Ook het eerste duel, in september 2020 in Istanboel, ging naar Kovinic.

Van Uytvanck vergat de Montenegrijnse te breken in het openingsspel en liep zo als eerste een break op: 4-1. Maar daarna nam onze landgenote het heft in handen en won 5 games op een rij: 6-4.



De 2e set was een breakfestival: de eerste 6 spelletjes kenden liefst 5 servicebreaks, met onze landgenote net de iets betere: 2-4. Daarna bleef de service bij de rechtmatige eigenaar. Het 10e spelletje was een dubbeltje op zijn kant met liefst 7 matchpunten voor Van Uytvanck en 3 breakpunten voor Kovinic. Finaal won onze landgenote het pleit.



In de tweede ronde wacht de winnares van het duel tussen het Estse tweede reekshoofd Anett Kontaveit (WTA-14), momenteel in bloedvorm, en de Servische Aleksandra Krunic (WTA-44).



In tegenstelling tot de andere Belgische topspeelsters maakt Van Uytvanck geen deel uit van de selectie voor het finaletoernooi van de Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) begin november in Praag.



Volgens kapitein Johan Van Herck werd na overleg met haar entourage besloten dat Van Uytvanck "actief blijft op het WTA-circuit" en daarom ontbreekt voor het landentoernooi.