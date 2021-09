US Open 2021: Stefanos Tsitsipas - Adrian Mannarino R2

Stefanos Tsitsipas verdween na het verlies in de derde set in de catacomben voor een sanitaire pauze en werd bij zijn terugkeer 8 minuten later op de korrel genomen door het publiek in het Arthur Ashe Stadium.

De toeschouwers die zich lieten horen hadden ongetwijfeld de match van Tsitsipas tegen Andy Murray nog in hun geheugen. De Griek nam toen voor de 5e set ook een lange toiletpauze, tot groot ongenoegen van Murray.

Maar Tsitsipas was niet onder de indruk. Hij gunde Mannarino geen enkel game meer en sneerde na de match naar de fluitende toeschouwers. "Ik begrijp het niet, want ik doe niets verkeerd." En dat klopt ook, want er staat geen exacte limiet op zo'n pauze in het reglementen.

"Maar blijkbaar snappen sommigen het niet, maar zij weten ook niet hoe zwaar dit is. Soms heb je een korte pauze nodig om je weer fris te voelen." Mannarino was niet boos op Tsitsipas. "Het is iet echt eerlijk om de flow van een match zo te breken, maar hij doet niks verkeerd. De fout ligt bij het reglement."