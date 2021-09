Ruben Bemelmans is niet opgewassen tegen Boliviaanse nummer één

België heeft zijn eerste wedstrijd in het Daviscup-duel met Bolivia verloren. In het eerste enkelspel beet Ruben Bemelmans met 6-3 en 6-4 in het zand tegen de sterkhouder van de Bolivianen, Hugo Dellien. Zizou Bergs kan vandaag de bordjes opnieuw in evenwicht hangen. Bergs neemt het op tegen Murkel Dellien, inderdaad, de jongere broer van.

Zizou is de nummer één van onze ploeg hier. Zijn resultaten van de laatste maanden spreken voor zich. Hij heeft laten zien dat hij heel goed kan spelen. Hij verdient deze selectie en we hebben het volste vertrouwen in hem. Hij heeft zijn psycholoog meegebracht, zodat hij zo goed mogelijk voorbereid deze wedstrijd kan aanvatten. Ik heb er vertrouwen in, na wat ik gezien heb, dat alles goed komt.

18 uur 19. Niet in Bolivia, wel in Paraguay. Door de coronasituatie vinden de duels niet in Bolivia plaats, maar wel in Asunción (Paraguay). "Dat is wel een beetje speciaal, want veel meer dan wat velden is hier niet", zegt kapitein Johan Van Herck. "Alles is hier wel oké in Asunción, al is het heel beperkt. Er mogen ook maar 200 mensen aanwezig zijn. Je voelt niet echt de Daviscupsfeer." .