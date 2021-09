Revelatie Van de Zandschulp gaat strijdend ten onder tegen Medvedev

Botic van de Zandschulp was nog nooit voorbij de 2e ronde van een grandslamtoernooi geraakt, tot hij het op de US Open van de voorrondes tot in de kwartfinales schopte.

In de VS kunnen ze de naam van de Nederlander niet uitspreken, dus doopten ze hem al snel om tot Comeback King. Niet verwonderlijk: in 6 van zijn vorige 7 wedstrijden verloor hij de eerste set, maar won hij uiteindelijk wel.

Ook tegen de Rus Daniil Medvedev zette de traditie zich door: Van de Zandschulp verloor de 1e set. Maar ook in de 2e set had de 25-jarige Nederlander nu geen antwoord. Drie breaks later stond er een droge 6-0 op het scorebord.

Dat schudde Van de Zandschulp wel wakker: hij kon Medvedev de 3e set afsnoepen en een nieuwe stunt lonkte voor de Nederlander. Zeker toen hij in de 4e set kon aanklampen. Maar in het slot toonde nummer 2 van de wereld Medvedev zijn klasse.

In de halve finales kijkt Medvedev misschien weer een revelatie in de ogen: de 18-jarige Carlos Alcaraz strijdt voor een ticket voor de halve finale tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.