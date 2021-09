Regen in New York houdt Mertens nog even binnen voor haar 2e ronde

De regen is ondertussen gestopt. Een stoet van 4 kuismachines probeert het veld speelklaar te maken. Mertens moet zich ondertussen warm houden in de coulissen.

17 uur 11. De regen is ondertussen gestopt. Een stoet van 4 kuismachines probeert het veld speelklaar te maken. Mertens moet zich ondertussen warm houden in de coulissen. .

16 uur 48. Regenwolken boven New York. Ondertussen valt er weer nattigheid in Flushing Meadows. Zo zal Mertens wellicht wat later de baan op moeten. We houden u op de hoogte. .

16 uur 33. Mertens tegen onbekende Griekse. Na haar moeizame zege tegen de Zweedse Peterson in R1 komt Mertens vandaag opnieuw de baan op in New York. Mertens neemt het in de tweede ronde op tegen de onbekende Griekse Grammatikopoulou, de nummer 234 van de wereld die uit de kwalificaties komt. Op papier een haalbare kaart dus voor Mertens, die weliswaar niet blaakt van vertrouwen. Tegen Peterson verloor ze de eerste set, maar knokte ze zich na twee tiebreaks alsnog naar de zege. "Het was slecht", reageerde een zelfkritische Mertens achteraf. Vindt ze vandaag het goede gevoel terug? .