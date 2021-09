Pakt Kim Clijsters straks eerste zege? "Meest gunstige loting die ze al had"

17:49

17 uur 49. Wie is Hsieh Su-Wei? De naam Hsieh Su-Wei doet bij de tennisfans wellicht wel een belletje rinkelen. Sinds een paar maanden is de speelster uit Taiwan de nieuwe vaste dubbelpartner van Elise Mertens. De twee spelen ook in Chicago samen en zijn het eerste reekshoofd. Maar de 35-jarige Hsieh kan ook in het enkelspel uit de voeten. Ze staat nog net in de top 100, op plaats 97. Haar hoogste positie ooit bereikte ze in 2013, toen was ze de nummer 23 van de wereld. Toch behaalde ze pas dit jaar haar beste grandslamresultaat ooit: een kwartfinale op de Australian Open. "Het is iemand die alle truken van de foor kent", weet onze tenniscommentator Dirk Gerlo. "Maar tegen Hsieh Su-Wei zal Kim Clijsters het spel normaal gezien niet moeten ondergaan. Dat was tegen Muguruza bijvoorbeeld wel zo. Clijsters zal de match zelf in handen moeten nemen." .