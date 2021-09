Nummer 1 Barty sneuvelt op US Open, Djokovic stoot wel door

Barty begon zwak aan haar partij tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. De Australische vond maar moeilijk haar ritme en verloor zelfs twee keer haar eigen opslagspelletje. Een droge 2-6 was het gevolg.



In de 2e set toonde Barty wel een ander gelaat. De 25-jarige tennisster schakelde een versnelling hoger en leverde veel aggressievere returns af. Met 6-1-setwinst was alles opnieuw te herdoen.



Toch gaf Barty de wedstrijd nog uit handen. Ondanks een 5-2-voorsprong in de 3e set knokte Rogers zich na een fenomenale comeback terug. Met 5-7 winst in de tiebreak maakte de Amerikaanse uiteindelijk een einde aan de US Open van Barty.