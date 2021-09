Novak Djokovic gaat vanaf 22 u op zoek naar Grand Slam in New York

20:14

20 uur 14. De inzet van de finale. Novak Djokovic kan geschiedenis schrijven in New York. Wint hij de finale, dan wordt hij nog maar de tweede man die de Grand Slam kan binnenhalen: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open in dezelfde jaargang winnen. In de Open Era in het tennis (sinds 1968, toen het proftennis werd ingevoerd) kon enkel de Australiër Rod Laver dat al. Laver deed het ook al eens bij de amateurs in 1962, de Amerikaan Donald Budge in 1938. Bovendien zou Djokovic dan ook Roger Federer en Rafael Nadal voorbijsteken met het meeste aantal gewonnen grandslamtoernooien. De Zwitser en de Spanjaard tellen er elk 20, net als de Serviër nu. Het is zijn 31e grandslamfinale, evenveel als Federer. In New York won hij al in 2011, 2015 en 2018. .