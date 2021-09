Mertens klopt Belgische tandem in minder dan een uur van de baan

Elise Mertens blijft goed op dreef richting een nieuwe grandslamtitel, in het dubbelspel dan welteverstaan. Ze nam het samen met haar intussen vaste partner Hsieh Su-Wei op tegen twee bekende gezichten, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen.

De toon was in de eerste set meteen gezet. De Belgische tandem gaf meteen haar opslag uit handen en Mertens en Su-Wei, de eerste reekshoofden in New York, gaven daarna ook geen enkele game meer weg: 6-0 na amper 20 minuten.

Pas in set twee kwamen Van Uytvanck en Minnen voor het eerst op het bord. Maar in het 5e game versierde Mertens toch weer een break. Het 7e breakpunt was het goede. Die bonus gaven ze niet meer uit handen. Na minder dan een uur maakten ze het helemaal af.