Medvedev is voor de 2e keer US Open-finalist na simpele zege tegen Auger-Aliassime

Medvedev heeft goede herinneringen aan de US Open. Hij bereikte er in 2019 voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi.

In de halve finale van deze editie kreeg hij de verrassende Félix Auger-Aliassime tegenover zich. De 21-jarige Canadees schopte het op Wimbledon nog tot in de kwartfinales. Een finale in New York zou de kroon op het werk zijn in zijn beste seizoen tot nu toe.

Medvedev had duidelijk andere plannen gemaakt. Hij domineerde van begin tot eind en liet Auger-Aliassime nooit in de wedstrijd komen. Na iets meer dan twee uur tennis zat de eerste halve finale er al op.

De 25-jarige Medvedev bereikte eerder dit seizoen ook al de finale van de Australian Open. HIj verloor die van Novak Djokovic. Een scenario dat zich in New York ook kan herhalen als de Serviër het ook tot in de eindstrijd schopt.