LIVE: Raducanu gaat meteen door opslag Fernandez in tienerfinale US Open

Schoon volk in de tribune. 22 uur 40.

22 uur 38. Fernandez levert in deze beginfase de meeste unforced errors af. Commentator Dirk Gerlo.

22 uur 19. Daar gaan we! Emma Raducanu mag deze finale op gang serveren. Wie begint het beste aan deze historische wedstrijd? .

22 uur 02. Ter herinnering aan de slachtoffers van 9/11 wordt er eerst nog een stukje muziek gespeeld voor de finale losbarst. Het is exact 20 jaar geleden dat de Verenigde Staten getroffen werden door de vreselijke aanslag. .

21 uur 57. Aftellen begint. Nog enkele minuten en dan beginnen de twee tienersensaties aan hun US Open-finale. Het belooft alvast een prachtige wedstrijd te worden. .

21:45

21 uur 45. 17-jarige Serena Williams won in 1999. De laatste keer dat er 2 tieners in de finale van de US Open stonden, dateert dus al van 1999. Een 17-jarige Serena Williams versloeg toen de Zwitserse Martina Hingis (18). .