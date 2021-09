LIVE: Mertens zet Griekse Grammatikopoulou vlot weg in set 1

18:45 18 uur 45. Mertens stoomt door. Ook in set twee toont Mertens zich een niveau beter dan de bescheiden Griekse. Vooral in de langere rally's toont ze zich meester. Met goed tennis snelt ze weg naar een 3-0-voorsprong. Tenzij er nog een spectaculaire ommekeer plaatsvindt, is de 3e ronde binnen voor Mertens. . Mertens stoomt door Ook in set twee toont Mertens zich een niveau beter dan de bescheiden Griekse. Vooral in de langere rally's toont ze zich meester. Met goed tennis snelt ze weg naar een 3-0-voorsprong. Tenzij er nog een spectaculaire ommekeer plaatsvindt, is de 3e ronde binnen voor Mertens.

18:33 18 uur 33. Mertens pakt set 1. Mertens heeft de goede lijn van het begin in set 1 doorgetrokken. Onze landgenote speelde niet haar beste tennis, maar maakte half zo veel unforced errors als Grammatikopoulou. Mertens moest haar opslag twee keer afgeven, maar ging vier keer door de service van de Griekse. Het resultaat is een duidelijke 6-2-setwinst.

18:07 18 uur 07. Mertens op voorsprong. Na een festival van breaks leidt Mertens halverwege de eerste set met 3-1. Onze landgenote ging meteen door de opslag van de Griekse, maar kreeg daarna een lovegame om de oren. Vervolgens ging Mertens opnieuw door de service van Grammatikopoulou om daarna haar opslag vast te houden.

17:52 17 uur 52. Ze zijn eraan begonnen. De Griekse mag als eerste serveren. Maakt Mertens korte metten met haar tegenstandster of wordt het net als in R1 een slijtageslag?

17:44 17 uur 44. Daar zijn de speelsters. Met drie kwartier vertraging komen de speelsters nu toch de baan op. Mertens kan zo dadelijk aan haar twee ronde gaan beginnen.

17:35 17 uur 35. Het veld lijkt opnieuw speelklaar, maar het blijft voorlopig wachten op Mertens en Grammatikopoulou.

17:11 17 uur 11. De regen is ondertussen gestopt. Een stoet van 4 kuismachines probeert het veld speelklaar te maken. Mertens moet zich ondertussen warm houden in de coulissen.

16:48 16 uur 48. Regenwolken boven New York. Ondertussen valt er weer nattigheid in Flushing Meadows. Zo zal Mertens wellicht wat later de baan op moeten. We houden u op de hoogte.

16:33 16 uur 33. Mertens tegen onbekende Griekse. Na haar moeizame zege tegen de Zweedse Peterson in R1 komt Mertens vandaag opnieuw de baan op in New York. Mertens neemt het in de tweede ronde op tegen de onbekende Griekse Grammatikopoulou, de nummer 234 van de wereld die uit de kwalificaties komt. Op papier een haalbare kaart dus voor Mertens, die weliswaar niet blaakt van vertrouwen. Tegen Peterson verloor ze de eerste set, maar knokte ze zich na twee tiebreaks alsnog naar de zege. "Het was slecht", reageerde een zelfkritische Mertens achteraf. Vindt ze vandaag het goede gevoel terug?

16:32 16 uur 32. Het ging echt niet. Je hebt zo van die dagen. Ik heb puur gewonnen op mentale kracht. Het moet beter in de tweede ronde. Elise Mertens na R1.

16:31 16 uur 31. Mertens na haar 1e ronde: "Het was slecht". Mertens na haar 1e ronde: "Het was slecht"