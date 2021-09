LIVE: Daniil Medvedev snoept Novak Djokovic de eerste set af

23:27 23 uur 27. Set 2: 2-3. Daniil Medvedev balt zijn vuist: hij heeft weer een break te pakken. Novak Djokovic kan rekenen op de steun van het publiek, maar is te ongeduldig en onrustig. In de vorige set was één break genoeg. Wat leren de komende spelletjes, die nu een pak meer tijd in beslag nemen? . Set 2: 2-3 Daniil Medvedev balt zijn vuist: hij heeft weer een break te pakken.



23:22 23 uur 22.

23:21 23 uur 21. Set 2: 2-2. De tribunes, die tjokvol celebrity's zitten, smullen. De rally's worden steeds intenser en hoogstaander. De service van Daniil Medvedev hapert meer en meer, maar de lefgozer bindt niet in. Tot frustratie van Novak Djokovic, die na twee nieuwe gemiste breakballen zijn racket aan flarden mept. . Set 2: 2-2 De tribunes, die tjokvol celebrity's zitten, smullen. De rally's worden steeds intenser en hoogstaander.



23:13 23 uur 13. Voor Daniil Medvedev is het zijn derde grandslamfinale in zijn carrière. In 2019 verloor hij in New York, begin dit jaar was Novak Djokovic zijn boeman in Melbourne. De Rus heeft in dit toernooi nog maar één set uit handen gegeven en heeft minder overuren moeten opschrijven dan de nummer 1 van de wereld. Mocht het tot een fysieke slijtageslag komen, dan kan dat een rol spelen. . Voor Daniil Medvedev is het zijn derde grandslamfinale in zijn carrière. In 2019 verloor hij in New York, begin dit jaar was Novak Djokovic zijn boeman in Melbourne.



23:11 23 uur 11. Set 2: 2-1. Het publiek in New York veert recht: ook Novak Djokovic poetst een breakbal weg en we blijven on serve. . Set 2: 2-1 Het publiek in New York veert recht: ook Novak Djokovic poetst een breakbal weg en we blijven on serve.

23:03 23 uur 03. Set 2: 1-1. Novak Djokovic heeft in dit toernooi al meermaals de eerste set verloren, maar staat toch weer in de finale. Er is dus nog geen man overboord. Dat bewijst hij ook door meteen op 0-40 te komen op de service van zijn rivaal, maar de stoïcijnse Daniil Medvedev veegt ze allemaal weg. . Set 2: 1-1 Novak Djokovic heeft in dit toernooi al meermaals de eerste set verloren, maar staat toch weer in de finale. Er is dus nog geen man overboord.



23:00 23 uur . Medvedev heeft Djokovic op snelheid gepakt: de Serviër was wat onwennig in het begin. . Dirk Gerlo. Medvedev heeft Djokovic op snelheid gepakt: de Serviër was wat onwennig in het begin. Dirk Gerlo

22:53 22 uur 53. Set 1: 4-6. Na 37 minuten beseft Novak Djokovic dat het weer geen goedkope overwinning zal worden. De break van het openingsspelletje sleept hij de hele set met zich mee: Daniil Medvedev stoomt op zijn service door naar 4-6. . Set 1: 4-6 Na 37 minuten beseft Novak Djokovic dat het weer geen goedkope overwinning zal worden. De break van het openingsspelletje sleept hij de hele set met zich mee: Daniil Medvedev stoomt op zijn service door naar 4-6.

22:50 22 uur 50. Set 1: 4-5. Novak Djokovic staat onder druk en moet serveren om in de set te blijven. Zijn foutenlast is een stuk groter dan die van zijn collega, maar de Serviër plooit (voorlopig) niet. . Set 1: 4-5 Novak Djokovic staat onder druk en moet serveren om in de set te blijven. Zijn foutenlast is een stuk groter dan die van zijn collega, maar de Serviër plooit (voorlopig) niet.

22:42 22 uur 42. Set 1: 3-4. De opslag van Daniil Medvedev draait als een tierelier, maar ook Novak Djokovic laat deze keer geen gaatje. Het wedstrijdbegin voorspelt veel goeds. . Set 1: 3-4 De opslag van Daniil Medvedev draait als een tierelier, maar ook Novak Djokovic laat deze keer geen gaatje. Het wedstrijdbegin voorspelt veel goeds.

22:40 22 uur 40.

22:35 22 uur 35. Set 1: 2-3. Beide spelers hebben een vlekkeloos spelletje achter de rug, zo ziet ook Kim Clijsters in de tribune. . Set 1: 2-3 Beide spelers hebben een vlekkeloos spelletje achter de rug, zo ziet ook Kim Clijsters in de tribune.

22:34 22 uur 34. Medvedev serveert voorlopig fantastisch. Vergeet ook niet dat de druk vooral op de schouders van Djokovic ligt. Dirk Gerlo. Medvedev serveert voorlopig fantastisch. Vergeet ook niet dat de druk vooral op de schouders van Djokovic ligt. Dirk Gerlo

22:31 22 uur 31. Set 1: 1-2. Daniil Medvedev kreeg twee kansen om op 0-3 te komen, maar Novak Djokovic toont zijn veerkracht. . Set 1: 1-2 Daniil Medvedev kreeg twee kansen om op 0-3 te komen, maar Novak Djokovic toont zijn veerkracht.

22:23 22 uur 23. Set 1: 0-1. De toon is gezet: Novak Djokovic kan zijn opslag niet vasthouden in het openingsspel. Het zag er goed uit, maar Daniil Medvedev gaat erop en erover. Een eerste tikje? . Set 1: 0-1 De toon is gezet: Novak Djokovic kan zijn opslag niet vasthouden in het openingsspel. Het zag er goed uit, maar Daniil Medvedev gaat erop en erover. Een eerste tikje?

22:14 22 uur 14.

22:08 22 uur 08. Met een beetje vertraging betreden de twee finalisten het Arthur Ashe Stadium. "Daniil is een van de beste spelers ter wereld. Het zal een stevig gevecht worden en ik ben er klaar voor", zegt Novak Djokovic vanuit de catacomben. . Met een beetje vertraging betreden de twee finalisten het Arthur Ashe Stadium. "Daniil is een van de beste spelers ter wereld. Het zal een stevig gevecht worden en ik ben er klaar voor", zegt Novak Djokovic vanuit de catacomben.

22:07 22 uur 07. We hadden gisteren al een historische finale bij de vrouwen, maar dit is nog iets anders. Novak Djokovic kan zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal lossen en alleen op 21 grandslamzeges komen. Hij kan voor het eerst sinds Rod Laver, die straks de trofee uitreikt, in 1969 de 4 grandslamtoernooien in één seizoen winnen. Dirk Gerlo . We hadden gisteren al een historische finale bij de vrouwen, maar dit is nog iets anders. Novak Djokovic kan zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal lossen en alleen op 21 grandslamzeges komen. Hij kan voor het eerst sinds Rod Laver, die straks de trofee uitreikt, in 1969 de 4 grandslamtoernooien in één seizoen winnen. Dirk Gerlo