Kazachse nummer 524 laat Van Uytvanck werken in Nur-Sultan

Va Uytvanck kan wel een opsteker gebruiken, nu ze een grote val maakte op de WTA-ranking. Haar eerste opdracht in Nur-Sultan leek een opwarmertje met de laag gerangschikte Koelambajeva, maar de 21-jarige speelde voor eigen volk onbevangen.

Van Uytvanck sloeg toe op het einde van de eerste set met 3 spelletjes op een rij. Na 40 minuten leek het moeilijkste achter de rug. Ze verloor evenwel na een lang spelletje haar inzet meteen in set 2. Van Uytvanck reageerde met een rebreak en brak nog eens in het belangrijke zevende spelletje.

Nog was de veer niet gebroken bij Koelambajeva. Op haar beurt zorgde ze voor een rebreak. Daarna vond Van Uytvanck het welletjes en maakte ze de partij af na nog eens een break.



In de tweede ronde neemt Van Uytvanck het op tegen de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA-131) of de Australische Arina Rodionova (WTA-150).



Vierde reekshoofd Greet Minnen (WTA-76) ontmoet in de openingsronde de Sloveense Kaja Juvan (WTA-94). Greet Minnen en haar partner Alison Van Uytvanck vormen in het dubbeltoernooi het eerste reekshoofd.