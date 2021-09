Historische vrouwenfinale US Open tussen teenagers: Raducanu-Fernandez

Raducanu en Fernandez, toevallig allebei in Canada geboren, zorgen voor een frisse stormwind in het vrouwentennis. Voor allebei is het de eerste grandslamfinale en dat is volledig onverwacht.



Raducanu is pas 150e op de wereldranking. De tenniswereld leerde de dochter van een Chinese moeder en Roemeense vader met de Britse nationaliteit kennen op Wimbledon, waar ze als nummer 338 van de wereld haar eerste WTA-match won en meteen de 1/8e finales haalde.



Daarin werden de emoties haar te veel en moest ze duizelig opgeven. Maar in New York staat de 18-jarige als een huis. Ze kende in de halve finale geen genade met de Griekse Maria Sakkari (WTA-18): 6-1, 6-4. Ook in haar 9e match op het US Open-hardcourt (kwalifcaties inbegrepen) demonstreerde ze met overzicht en meesterschap.

Sakkari onderging simpelweg de wet van de sterkste in een eerste set die 28 minuten duurde. In de tweede zag de Griekse haar kanonslagen telkens terugkeren als was Raducanu een muur, waardoor ze gedwongen werd heel wat fouten te maken.

"Ik ben in de finale en ik kan het niet geloven", schreeuwde de 18-jarige dolblij uit. Ze is de jongste grandslamfinaliste sinds de 17-jarige Russin Maria Sjarapova in Wimbledon 2004. Groot-Brittannië wachtte al 44 jaar op een vrouw in een grandslamfinale. (lees over Leylah Fernandez onder tweets)