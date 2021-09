Het US Open-avontuur van Gillé/Vliegen eindigt in supertiebreak in 2e ronde

Onze landgenoten Sander Gillé en Joran Vliegen moeten het dubbeltoernooi op de US Open verlaten. Het Amerikaanse avontuur van het Belgische tennisduo werd in de 2e ronde een halt toegeroepen door het Brits-Pakistaanse duo Jonny O'Mara/Aisam-Ul-Haq Qureshi

Het duo Gillé/Vliegen dwong in een zenuwslag van 2 uur en 17 minuten nog een supertiebreak af na drie sets: 3-6, 6-3 en 7-6. Maar op het scherpst van de snee kwamen ze met 7-3 net tekort om door te stoten naar de 1/8e finales.

In de eerste ronde in New York gingen ze nog vlot voorbij de Wit-Rus Ilya Ivashka en de Spanjaard Jaume Munar in 1 uur en 2 minuten. Met tweemaal 6-3 was die overwinning snel beklonken

De 30-jarige Gillé (ATP 32 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP 31 dubbel) wonnen samen al vijf ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore.