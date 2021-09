Greet Minnen knokt zich naar de 1/8e finales in Luxemburg

In het duel tussen Greet Minnen en Nuria Parrizas eindigde elke set op een tiebreak. Minnen won set 1 met 7/4, in set 2 trok de Spaanse aan het langste eind met 7/1.



In de tiebreak van de beslissende 3e set was Greet Minnen opnieuw de baas: 7/2. De wedstrijd duurde liefst 3 uur en 15 minuten.