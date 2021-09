Greet Minnen is niet opgewassen tegen Bianca Andreescu op US Open

Gesterkt door haar zeges tegen Podoroska en Samsonova droomde Minnen misschien van een stunt, maar ze merkte snel dat het niveau van Andreescu te hoog gegrepen was.



De Canadese overpowerde Minnen en daar vond onze landgenote geen antwoord op. Na 1-1 won de Canadese maar liefst 9 games op een rij: 1-6, 0-4.



Maar Minnen liet zich niet zomaar naar de slachtbank leiden. Ze behield nog twee keer haar opslag en liet Andreescu nog werken voor de zege: 1-6, 2-6.



Zo blijft Elise Mertens als enige Belgische over in het enkelspel, het is van 2010 (Clijsters en Wickmayer) dat 2 Belgische vrouwen de tweede week haalden. Opvallend: Andreescu verloor nog geen enkele wedstrijd op de US Open.



De uitschakeling in de derde ronde mag geen negatief gevoel veroorzaken bij Minnen. Als lucky loser raakte ze voor het eerst in de derde ronde van een grandslamtoernooi.