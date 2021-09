Gillé en Vliegen houden de Belgische hoop levend in de Daviscup

18:36 18 uur 36. Gillé en Vliegen houden Belgische hoop levend. België is nog niet uitgeteld in het Daviscupduel tegen Bolivia. In het dubbelspel hebben Sander Gillé en Joran Vliegen hun favorietenrol waargemaakt tegen Boris Arias en Murkel Dellien. Het Belgische duo won met 6-3 en 6-4 en zo is het nog niet voorbij in Paraguay. De Belgen moeten wel de resterende twee enkelwedstrijden nog winnen. . Gillé en Vliegen houden Belgische hoop levend België is nog niet uitgeteld in het Daviscupduel tegen Bolivia. In het dubbelspel hebben Sander Gillé en Joran Vliegen hun favorietenrol waargemaakt tegen Boris Arias en Murkel Dellien. Het Belgische duo won met 6-3 en 6-4 en zo is het nog niet voorbij in Paraguay. De Belgen moeten wel de resterende twee enkelwedstrijden nog winnen.

23:41 23 uur 41. Dit is het slechtst denkbare scenario. We hadden gehoopt om na de 1e dag minstens in evenwicht te staan. Het waren lastige omstandigheden. Toch geloof ik er nog in. We zullen het morgen match per match bekijken, bal per bal. We willen terugvechten na dit moeilijke moment. Coach Johan Van Herck. Dit is het slechtst denkbare scenario. We hadden gehoopt om na de 1e dag minstens in evenwicht te staan. Het waren lastige omstandigheden. Toch geloof ik er nog in. We zullen het morgen match per match bekijken, bal per bal. We willen terugvechten na dit moeilijke moment. Coach Johan Van Herck

23:32 23 uur 32. Zizou Bergs in actie in Paraguay

21:25 21 uur 25. Ook Zizou Bergs bijt in het zand. In het Daviscupduel tussen Bolivia en België ziet het er na de 1e dag niet bijster goed uit voor de Belgen. Na het verlies van Ruben Bemelmans in de 1e enkelpartij heeft ook Zizou Bergs zijn eerste match niet kunnen winnen. Bergs, die debuteert in de Daviscup verloor in 3 sets van Murkel Dellien, de nummer 1.332 van de wereld: 6-4, 4-6 en 6-2. Murkel Dellien is de jongere broer van Hugo Dellien, die eerder vandaag Ruben Bemelmans geklopt had. Na 2 nederlagen is het nu alles of niets voor de Belgen in Paraguay. Er moet 3x gewonnen worden om een ticket te pakken voor de Wereldgroep, te beginnen morgen in het dubbelspel. Dan komen Sander Gillé en Joran Vliegen in actie.



Bergs, die debuteert in de Daviscup verloor in 3 sets van Murkel Dellien, de nummer 1.332 van de wereld: 6-4, 4-6 en 6-2. Murkel Dellien is de jongere broer van Hugo Dellien, die eerder vandaag Ruben Bemelmans geklopt had.



Na 2 nederlagen is het nu alles of niets voor de Belgen in Paraguay. Er moet 3x gewonnen worden om een ticket te pakken voor de Wereldgroep, te beginnen morgen in het dubbelspel. Dan komen Sander Gillé en Joran Vliegen in actie.

18:40 18 uur 40. Dellien was simpelweg sterker vandaag. Ik heb geprobeerd hem aan het twijfelen te brengen, maar hij bleef heel stabiel in zijn slagen. Het zijn zware omstandigheden om in te spelen. Het was 35 graden vandaag en morgen zou het zelfs oplopen tot 39 graden. Het zit er nu niet goed uit, maar we moeten alles blijven geven en kalm blijven. Ruben Bemelmans. Dellien was simpelweg sterker vandaag. Ik heb geprobeerd hem aan het twijfelen te brengen, maar hij bleef heel stabiel in zijn slagen. Het zijn zware omstandigheden om in te spelen. Het was 35 graden vandaag en morgen zou het zelfs oplopen tot 39 graden. Het zit er nu niet goed uit, maar we moeten alles blijven geven en kalm blijven. Ruben Bemelmans

18:31 18 uur 31. Belgische mannen moeten achtervolgen. België heeft zijn eerste wedstrijd in het Daviscup-duel met Bolivia verloren. In het eerste enkelspel beet Ruben Bemelmans met 6-3 en 6-4 in het zand tegen de sterkhouder van de Bolivianen, Hugo Dellien. Zizou Bergs kan vandaag de bordjes opnieuw in evenwicht hangen. Bergs neemt het op tegen Murkel Dellien, inderdaad, de jongere broer van.



Zizou Bergs kan vandaag de bordjes opnieuw in evenwicht hangen. Bergs neemt het op tegen Murkel Dellien, inderdaad, de jongere broer van.

21:12 21 uur 12. Zizou is de nummer één van onze ploeg hier. Zijn resultaten van de laatste maanden spreken voor zich. Hij heeft laten zien dat hij heel goed kan spelen. Hij verdient deze selectie en we hebben het volste vertrouwen in hem. Hij heeft zijn psycholoog meegebracht, zodat hij zo goed mogelijk voorbereid deze wedstrijd kan aanvatten. Ik heb er vertrouwen in, na wat ik gezien heb, dat alles goed komt. Johan Van Herck gooit debutant Zizou Bergs voor de leeuwen. Zizou is de nummer één van onze ploeg hier. Zijn resultaten van de laatste maanden spreken voor zich. Hij heeft laten zien dat hij heel goed kan spelen. Hij verdient deze selectie en we hebben het volste vertrouwen in hem. Hij heeft zijn psycholoog meegebracht, zodat hij zo goed mogelijk voorbereid deze wedstrijd kan aanvatten. Ik heb er vertrouwen in, na wat ik gezien heb, dat alles goed komt. Johan Van Herck gooit debutant Zizou Bergs voor de leeuwen

18:19 18 uur 19. Niet in Bolivia, wel in Paraguay. Door de coronasituatie vinden de duels niet in Bolivia plaats, maar wel in Asunción (Paraguay). "Dat is wel een beetje speciaal, want veel meer dan wat velden is hier niet", zegt kapitein Johan Van Herck. "Alles is hier wel oké in Asunción, al is het heel beperkt. Er mogen ook maar 200 mensen aanwezig zijn. Je voelt niet echt de Daviscupsfeer."



"Alles is hier wel oké in Asunción, al is het heel beperkt. Er mogen ook maar 200 mensen aanwezig zijn. Je voelt niet echt de Daviscupsfeer."

