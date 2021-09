Elise Mertens knokt zich na driesetter naar 3e ronde op WTA Luxemburg

Elise Mertens had het niet onder de markt tegen de Wit-Russin. Ze had wel al snel een break te pakken, maar iets na halfweg in de 1e set sloeg Sasnovitsj toe. Ze won uiteindelijk 5 spelletjes op rij: zo stond het 3-6 in de 1e set.



Onze landgenote had iets recht te zetten en na een nieuwe break tegen rechtte Mertens de rug. Na een 2-0-achterstand gunde ze de Wit-Russin geen enkel spelletje meer in set 2.



De bordjes hingen gelijk en het kon dan ook nog alle kanten op. Het was wel Mertens die de wedstrijd naar zich toe trok. Na een felle strijd van 2 uur en 17 minuten wist Mertens zich te plaatsen voor de 3e ronde in Luxemburg.