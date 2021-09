Elise Mertens bereikt met partner Su-Wei Hsieh derde ronde op US Open

Mertens en Hsieh zijn de topreekshoofden in New York en ze maakten hun favorietenrol waar tegen de Noorse Eikeri en de Française Lechemia. Het werd 6-4 en 6-2 na iets meer dan een uur.

In New York gaat Mertens op zoek naar haar vierde grandslamtitel in het dubbelspel. Ze pakte in 2019 samen met Aryna Sabalenka de dubbeltitel in New York. Met Sabalenka won ze begin dit jaar ook de Australian Open. Op Wimbledon verzekerde Mertens zich in juli met Hsieh van de eindzege.

Dan zal ze voorbij Alison Van Uytvanck en Greet Minnen moeten, want het Belgische duo wordt de volgende tegenstander van Mertens en Hsieh.