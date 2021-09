Djokovic houdt Grand Slam-droom levend na 5 sets tegen Zverev: "Let's do this!"

"Voor momenten als deze leef je", reageerde een dolgelukkige en opgeluchte Djokovic. "Dit zijn de unieke kansen waar je van droomt als je naar een motivatie zoekt. Ik ga de volgende match spelen alsof het de laatste was van mijn carrière. Ik zal er mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam en mijn hoofd inleggen. Let's do this!"

Djokovic kan geschiedenis schrijven in New York. Wint hij de finale, dan wordt hij nog maar de tweede man die de Grand Slam kan binnenhalen: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open in dezelfde jaargang winnen. In de Open Era in het tennis (sinds 1968, toen het proftennis werd ingevoerd) kon enkel de Australiër Rod Laver dat al. Laver, die op zijn 83e in het Arthur Ashe Stadium Djokovic zag triomferen, deed het ook al eens bij de amateurs in 1962, de Amerikaan Donald Budge in 1938.

Revanche voor nederlaag in Tokio

En Djokovic had vooraf voorspeld dat het duel met Zverev een zware strijd zou worden. De Serviër liet ook verstaan dat hij de betere was in zulke duels. En zo geschiedde. Met bijwijlen geweldig tennis.

Tegen een solide en agressieve Zverev verloor Djokovic ook de eerste set, maar hij reageerde meteen, net zoals in de vorige 3 rondes, toe hij een verloren eerste set moest goedmaken. De Serviër draaide de rollen om.

Zverev stond nu 2 sets tegen 1 in het krijt, maar was niet onder de indruk. Hij wist nog dat hij in Tokio in de halve finale van het olympisch toernooi ook na een achterstand kon terugvechten tegen Djokovic, op weg naar olympisch goud. En weg de kans op een Golden Slam (een Grand Slam + olympisch goud) voor Djokovic.

Zverev had 16 matchen op een rij gewonnen (na Tokio ook Cincinnati) en dwong een 5e set af. Daarin botste hij evenwel op een superieure Djokovic, die nog een niveautje hoger ging spelen. De nummer 1 liep 5-0 uit, struikelde nog even, maar maakte er na 3 uur en 33 minuten finaal een eind aan.

Het publiek zorgde voor een staande ovatie. Zondag in de finale is het de nummer 2 tegen de nummer 1, beter kan niet. Maar de Rus Daniil Medvedev geeft zich zeker niet op voorhand gewonnen. "Als het mij lukt, kom ik in de geschiedenisboeken als de man die het hem niet heeft laten lukken. Ik ga alles geven wat ik nog in mij heb."

Twee jaar geleden verloor Medvedev de finale in New York in 5 sets van Nadal, begin dit jaar in de Australian Open moest hij de finale in 3 sets naar Djokovic laten gaan. Dat was hun laatste onderlinge ontmoeting en een boost voor de Serviër om zijn afspraak met de geschiedenis niet te missen.