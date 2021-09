Djokovic blijft ondanks verrassend setverlies op koers voor Grand Slam

Met Jenson Brooksby kreeg Novak Djokovic in de 1/8e finales de nummer 99 van de wereld tegenover zich. De 20-jarige Amerikaan kreeg een wildcard voor de US Open en leek niet onder de indruk van de omstandigheden. Brooksby profiteerde optimaal van een slome start van Djokovic door set 1 te winnen met 6-1.



Het was voor Djokovic de tweede match op rij dat hij de openingsset verloor, maar net als in de vorige ronde schakelde de Serviër vanaf set 2 een versnelling hoger. De nummer 1 van de wereld schroefde de unforced errors terug en kwam daarna niet echt meer in de problemen.



"Mijn 3e en 4e set waren heel goed. Ik was dominant. Ik heb het ondanks die slechte start goed afgemaakt", sprak Djokovic na de overwinning in 4 sets. "Brooksby speelde de perfecte 1e set. Alles wat hij probeerde, lukte. Hij heeft talent. Het is een sluwe speler."



In de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, een heruitgave van de finale van Wimbledon. De Serviër kan op de US Open zijn 4e grandslamtoernooi van het jaar winnen en zo zijn Grand Slam binnen één kalenderjaar volmaken. Dat deed enkel Rod Laver hem ooit voor.