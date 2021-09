Daviscup: Bemelmans maakt Belgische comeback tegen Bolivia compleet

06:10 06 uur 10.

06:08 06 uur 08. Bemelmans maakt Belgische comeback compleet. België heeft alsnog het Daviscup-duel met Bolivië gewonnen. In de beslissende vijfde partij in Asuncion nam Ruben Bemelmans (ATP-221) in 1 uur en 57 minuten met 7-6 (7/2) en 6-2 de maat van Murkel Dellien (ATP-1332). Zaterdagavond zag het er nog bijzonder slecht uit voor het team van kapitein Johan Van Herck. Bemelmans had met 6-3 en 6-4 verloren van Hugo Dellien (ATP-144) en diens jongere broer Murkel Dellien had Zizou Bergs (ATP-191) een 6-4, 4-6, 6-2-nederlaag toegediend. Gisteren luidden Joran Vliegen en Sander Gillé de ommekeer in met 6-3, 6-4-winst tegen Federico Zeballos en Boris Arias, waarna debutant Michael Geerts (ATP-289) België langszij bracht op het gravel in de Paraguayaanse hoofdstad door Hugo Dellien met 6-4, 4-6 en 6-2 te verslaan. De zege bezorgt België een plaats in de barrages voor de Daviscup-finale van 2022. . Bemelmans maakt Belgische comeback compleet België heeft alsnog het Daviscup-duel met Bolivië gewonnen. In de beslissende vijfde partij in Asuncion nam Ruben Bemelmans (ATP-221) in 1 uur en 57 minuten met 7-6 (7/2) en 6-2 de maat van Murkel Dellien (ATP-1332).



Zaterdagavond zag het er nog bijzonder slecht uit voor het team van kapitein Johan Van Herck. Bemelmans had met 6-3 en 6-4 verloren van Hugo Dellien (ATP-144) en diens jongere broer Murkel Dellien had Zizou Bergs (ATP-191) een 6-4, 4-6, 6-2-nederlaag toegediend.



Gisteren luidden Joran Vliegen en Sander Gillé de ommekeer in met 6-3, 6-4-winst tegen Federico Zeballos en Boris Arias, waarna debutant Michael Geerts (ATP-289) België langszij bracht op het gravel in de Paraguayaanse hoofdstad door Hugo Dellien met 6-4, 4-6 en 6-2 te verslaan.



De zege bezorgt België een plaats in de barrages voor de Daviscup-finale van 2022.

06:07 Belgische ploeg viert zege. 06 uur 07. Belgische ploeg viert zege

06:07 06 uur 07. Ploeg viert zege van Bemelmans na laatste punt. Ploeg viert zege van Bemelmans na laatste punt

06:02 06 uur 02. De matchbal van Geerts. De matchbal van Geerts

06:00 06 uur . Geerts: "Een van mooiste overwinningen". Michael Geerts (ATP-289) heeft zijn debuut in de Daviscup niet gemist. Met een 6-4, 4-6, 6-2-zege tegen Hugo Dellien (ATP-144) hielp hij België bij de 3-2-ommekeer tegen Bolivië. Geerts zorgde voor de 2-2, daarna maakte Ruben Bemelmans het af. "Dit was één van de mooiste zeges in mijn carrière", verklaarde de 26-jarige Geerts. "Er is niets mooiers dan voor je land spelen. Zo een match spelen in zo'n lastige situatie is ongelooflijk. Ik ben heel blij dat ik België langszij kon brengen." Geerts kwam die andere debutant Zizou Bergs (ATP-191) vervangen. Bergs kampte zaterdag in het slot van zijn wedstrijd immers met krampen. "Natuurlijk voel je dan druk, maar ik denk dat ik er goed mee omgegaan ben. In de tweede set had ik op een paar breakkansen wat agressiever kunnen zijn, maar voor het overige ben ik heel tevreden over mijn prestatie. Het was een heel zware match. Op het einde had ik krampen, maar mijn tegenstander ook. Niet verwonderlijk bij deze hitte en vochtigheid. Gelukkig was ik nog net wat frisser dan hem." Na de eerste dag stond België 0-2 achter. "Maar kapitein Johan Van Herck is altijd positief gebleven. Hij heeft ons gemotiveerd, ons gezegd dat het niet voorbij was en dat we ervoor moesten vechten. Dat hebben we dan ook gedaan." . Geerts: "Een van mooiste overwinningen" Michael Geerts (ATP-289) heeft zijn debuut in de Daviscup niet gemist. Met een 6-4, 4-6, 6-2-zege tegen Hugo Dellien (ATP-144) hielp hij België bij de 3-2-ommekeer tegen Bolivië. Geerts zorgde voor de 2-2, daarna maakte Ruben Bemelmans het af.



"Dit was één van de mooiste zeges in mijn carrière", verklaarde de 26-jarige Geerts. "Er is niets mooiers dan voor je land spelen. Zo een match spelen in zo'n lastige situatie is ongelooflijk. Ik ben heel blij dat ik België langszij kon brengen."



Geerts kwam die andere debutant Zizou Bergs (ATP-191) vervangen. Bergs kampte zaterdag in het slot van zijn wedstrijd immers met krampen. "Natuurlijk voel je dan druk, maar ik denk dat ik er goed mee omgegaan ben. In de tweede set had ik op een paar breakkansen wat agressiever kunnen zijn, maar voor het overige ben ik heel tevreden over mijn prestatie. Het was een heel zware match. Op het einde had ik krampen, maar mijn tegenstander ook. Niet verwonderlijk bij deze hitte en vochtigheid. Gelukkig was ik nog net wat frisser dan hem."



Na de eerste dag stond België 0-2 achter. "Maar kapitein Johan Van Herck is altijd positief gebleven. Hij heeft ons gemotiveerd, ons gezegd dat het niet voorbij was en dat we ervoor moesten vechten. Dat hebben we dan ook gedaan."

06:00 06 uur .

06:00 06 uur .

20-09-2021 20-09-2021.

21:40 21 uur 40. Geerts stunt en houdt België in leven. De hemel boven Paraguay is na het dubbelspel en de 3e enkelwedstrijd weer helemaal opgeklaard voor de Belgen. Debutant Michaël Geerts heeft de Belgische mannen weer langszij gebracht met een knappe overwinning tegen de sterkste man van de Bolivianen, Hugo Dellien. Geerts, de nummer 289 van de wereld, won in 3 sets van de ervaren Dellien (ATP-144): 6-4, 4-6 en 6-2. Zo heeft België de bordjes weer in evenwicht gehangen na de 2-0 van gisteren. Het 3e en laatste enkelspel moet nu voor de beslissing zorgen. Daarin neemt Ruben Bemelmans (ATP-221) het op tegen Murkel Dellien, de nummer 1.332 van de wereld. De winnaar van het duel tussen Bolivia en België mag naar de wereldgroep. . Geerts stunt en houdt België in leven De hemel boven Paraguay is na het dubbelspel en de 3e enkelwedstrijd weer helemaal opgeklaard voor de Belgen. Debutant Michaël Geerts heeft de Belgische mannen weer langszij gebracht met een knappe overwinning tegen de sterkste man van de Bolivianen, Hugo Dellien.



Geerts, de nummer 289 van de wereld, won in 3 sets van de ervaren Dellien (ATP-144): 6-4, 4-6 en 6-2. Zo heeft België de bordjes weer in evenwicht gehangen na de 2-0 van gisteren.



Het 3e en laatste enkelspel moet nu voor de beslissing zorgen. Daarin neemt Ruben Bemelmans (ATP-221) het op tegen Murkel Dellien, de nummer 1.332 van de wereld. De winnaar van het duel tussen Bolivia en België mag naar de wereldgroep.

18:36 18 uur 36. Gillé en Vliegen houden Belgische hoop levend. België is nog niet uitgeteld in het Daviscupduel tegen Bolivia. In het dubbelspel hebben Sander Gillé en Joran Vliegen hun favorietenrol waargemaakt tegen Boris Arias en Murkel Dellien. Het Belgische duo won met 6-3 en 6-4 en zo is het nog niet voorbij in Paraguay. De Belgen moeten wel de resterende twee enkelwedstrijden nog winnen. . Gillé en Vliegen houden Belgische hoop levend België is nog niet uitgeteld in het Daviscupduel tegen Bolivia. In het dubbelspel hebben Sander Gillé en Joran Vliegen hun favorietenrol waargemaakt tegen Boris Arias en Murkel Dellien. Het Belgische duo won met 6-3 en 6-4 en zo is het nog niet voorbij in Paraguay. De Belgen moeten wel de resterende twee enkelwedstrijden nog winnen.

19-09-2021 19-09-2021.

23:41 23 uur 41. Dit is het slechtst denkbare scenario. We hadden gehoopt om na de 1e dag minstens in evenwicht te staan. Het waren lastige omstandigheden. Toch geloof ik er nog in. We zullen het morgen match per match bekijken, bal per bal. We willen terugvechten na dit moeilijke moment. Coach Johan Van Herck. Dit is het slechtst denkbare scenario. We hadden gehoopt om na de 1e dag minstens in evenwicht te staan. Het waren lastige omstandigheden. Toch geloof ik er nog in. We zullen het morgen match per match bekijken, bal per bal. We willen terugvechten na dit moeilijke moment. Coach Johan Van Herck

23:32 23 uur 32. Zizou Bergs in actie in Paraguay

21:25 21 uur 25. Ook Zizou Bergs bijt in het zand. In het Daviscupduel tussen Bolivia en België ziet het er na de 1e dag niet bijster goed uit voor de Belgen. Na het verlies van Ruben Bemelmans in de 1e enkelpartij heeft ook Zizou Bergs zijn eerste match niet kunnen winnen. Bergs, die debuteert in de Daviscup verloor in 3 sets van Murkel Dellien, de nummer 1.332 van de wereld: 6-4, 4-6 en 6-2. Murkel Dellien is de jongere broer van Hugo Dellien, die eerder vandaag Ruben Bemelmans geklopt had. Na 2 nederlagen is het nu alles of niets voor de Belgen in Paraguay. Er moet 3x gewonnen worden om een ticket te pakken voor de Wereldgroep, te beginnen morgen in het dubbelspel. Dan komen Sander Gillé en Joran Vliegen in actie. . Ook Zizou Bergs bijt in het zand In het Daviscupduel tussen Bolivia en België ziet het er na de 1e dag niet bijster goed uit voor de Belgen. Na het verlies van Ruben Bemelmans in de 1e enkelpartij heeft ook Zizou Bergs zijn eerste match niet kunnen winnen.



Bergs, die debuteert in de Daviscup verloor in 3 sets van Murkel Dellien, de nummer 1.332 van de wereld: 6-4, 4-6 en 6-2. Murkel Dellien is de jongere broer van Hugo Dellien, die eerder vandaag Ruben Bemelmans geklopt had.



Na 2 nederlagen is het nu alles of niets voor de Belgen in Paraguay. Er moet 3x gewonnen worden om een ticket te pakken voor de Wereldgroep, te beginnen morgen in het dubbelspel. Dan komen Sander Gillé en Joran Vliegen in actie.

18:40 18 uur 40. Dellien was simpelweg sterker vandaag. Ik heb geprobeerd hem aan het twijfelen te brengen, maar hij bleef heel stabiel in zijn slagen. Het zijn zware omstandigheden om in te spelen. Het was 35 graden vandaag en morgen zou het zelfs oplopen tot 39 graden. Het zit er nu niet goed uit, maar we moeten alles blijven geven en kalm blijven. Ruben Bemelmans. Dellien was simpelweg sterker vandaag. Ik heb geprobeerd hem aan het twijfelen te brengen, maar hij bleef heel stabiel in zijn slagen. Het zijn zware omstandigheden om in te spelen. Het was 35 graden vandaag en morgen zou het zelfs oplopen tot 39 graden. Het zit er nu niet goed uit, maar we moeten alles blijven geven en kalm blijven. Ruben Bemelmans

18:31 18 uur 31. Belgische mannen moeten achtervolgen. België heeft zijn eerste wedstrijd in het Daviscup-duel met Bolivia verloren. In het eerste enkelspel beet Ruben Bemelmans met 6-3 en 6-4 in het zand tegen de sterkhouder van de Bolivianen, Hugo Dellien. Zizou Bergs kan vandaag de bordjes opnieuw in evenwicht hangen. Bergs neemt het op tegen Murkel Dellien, inderdaad, de jongere broer van. . Belgische mannen moeten achtervolgen België heeft zijn eerste wedstrijd in het Daviscup-duel met Bolivia verloren. In het eerste enkelspel beet Ruben Bemelmans met 6-3 en 6-4 in het zand tegen de sterkhouder van de Bolivianen, Hugo Dellien.



Zizou Bergs kan vandaag de bordjes opnieuw in evenwicht hangen. Bergs neemt het op tegen Murkel Dellien, inderdaad, de jongere broer van.

15:39 15 uur 39.

15:39 15 uur 39.

18-09-2021 18-09-2021.

21:12 21 uur 12. Zizou is de nummer één van onze ploeg hier. Zijn resultaten van de laatste maanden spreken voor zich. Hij heeft laten zien dat hij heel goed kan spelen. Hij verdient deze selectie en we hebben het volste vertrouwen in hem. Hij heeft zijn psycholoog meegebracht, zodat hij zo goed mogelijk voorbereid deze wedstrijd kan aanvatten. Ik heb er vertrouwen in, na wat ik gezien heb, dat alles goed komt. Johan Van Herck gooit debutant Zizou Bergs voor de leeuwen. Zizou is de nummer één van onze ploeg hier. Zijn resultaten van de laatste maanden spreken voor zich. Hij heeft laten zien dat hij heel goed kan spelen. Hij verdient deze selectie en we hebben het volste vertrouwen in hem. Hij heeft zijn psycholoog meegebracht, zodat hij zo goed mogelijk voorbereid deze wedstrijd kan aanvatten. Ik heb er vertrouwen in, na wat ik gezien heb, dat alles goed komt. Johan Van Herck gooit debutant Zizou Bergs voor de leeuwen

18:15 18 uur 15.

17-09-2021 17-09-2021.