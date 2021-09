Carlos Alcaraz is jongste ooit in kwartfinale US Open, lost Agassi in 1988 af

Het Amerikaanse woelwater Agassi wist 33 jaar geleden verrassend door te dringen tot de laatste 8 en uiteindelijk zelfs de halve finales.



Alcaraz is dus nu jongste na een vijfsetter tegen de Duitser Peter Gojowczyk (ATP-141): 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0. Bovendien is de Spanjaard de jongste kwartfinalist op een grandslamtoernooi sinds 1990, toen Michael Chang de kwartfinales wist te halen op Roland Garros. 31 jaar geleden verloor Chang bij de laatste acht van Agassi.



"Na de eerste twee sets dacht ik fysiek en mentaal mijn limiet bereikt te hebben", bekende Alcaraz na afloop. "Maar ik voelde de energie en het publiek bleef me pushen. Zonder hun steun was het niet gelukt."



"Ik hoop vaker in de tweede week van een grandslamtoernooi te staan en kwartfinales te spelen. Ik had dit niet verwacht."



Alcaraz verraste in de vorige ronde de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Hij debuteert in het hoofdtoernooi in New York. Gojowczyk was een van de drie qualifiers in de vierde ronde.



Vandaag komt zijn landgenoot Oscar Otte nog in actie en gisteren baarde de Nederlander Botic van de Zandschulp opzien door de kwartfinales te halen.