Bouzkova verspert de weg van Minnen naar kwartfinales in Luxemburg

In de eerste ronde had Minnen het niet onder de markt tegen de Spaanse Nuria Parrizas (WTA-88) met 3 tiebreaks. En ook deze ronde bleek geen makkelijke klus. Bouzkova had in 2019 in Istanbul ook hun enige eerdere ontmoeting tussen de twee speelsters gewonnen.

In set 1 gaf Minnen bij een 2-1-achterstand een eerste keer haar opslag uit handen. Die break bleef op het bord staan. BIj 5-3 vocht ze nog stevig terug en versierde ze twee breakpunten, maar de set was toch voor de Tsjechische.



In set 2 ging het meteen mis. Minnen verloor haar opslag en raakte haar ritme wat kwijt. Ze kon op de cruciale punten niet toeslaan en zo werd 6-1 het (te) strenge verdict.