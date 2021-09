Big smile bij Elise Mertens in de Big Apple: ze stoot door naar ronde 4

Elise Mertens heeft haar draai gevonden in New York. In haar eerste match moest ze haar overlevingsinstinct aanspreken, maar nu tennist de Belgische nummer 1 weer op niveau.

Ons Jabeur had eerder dit jaar de kwartfinales gehaald op Wimbledon, maar dat boezemde Mertens geen angst in. Tegen de Tunesische liet ze zich in set 1 maar op één schoonheidsfoutje betrappen: een verloren opslagspel bij 5-2.

In de 2e set liet bood Jabeur meer weerwerk. Tot ze bij 6-5 serveerde om in de match te blijven. Onze landgenote rook bloed en sloeg toe bij haar 3e matchpunt.