Rafael Nadal sneuvelt al in de derde ronde in Washington

Het toernooi in Washington was het eerste voor Nadal sinds zijn nederlaag in de finale van Roland Garros tegen Novak Djokovic.

Gisteren kon hij zijn eerste wedstrijd nog net winnen van thuisspeler Jack Sock, in de derde ronde breide hij daar geen vervolg aan tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris.

Nadal, duidelijk nog niet in topvorm, had het tegen de nummer 50 van de wereld de hele wedstrijd niet gemakkelijk. Enkel in de tweede set, die hij won met 6-1, leek hij even zijn oude zelve.

Harris sloeg 16 aces, Nadal had meer problemen met zijn opslag en daar profiteerde de 24-jarige Zuid-Afrikaan van, goed voor de grootste zege uit zijn carrière. In de volgende ronde neemt Harris het op tegen de Japanner Kei Nishikori.