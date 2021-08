Medvedev verslikt zich in landgenoot Roebljov op weg naar finale Cincinnati

De 23-jarige Rus Andrei Roebljov plaatste zich in de Verenigde Staten voor de finale van het ATP Masters 1000-tennistoernooi in Cincinnati.

In de halve finales versloeg hij er zijn landgenoot Daniil Medvedev in een uitputtingsslag van 2 uur en 21 minuten. De driesetter eindigede met de scores 2-6, 6-3 en 6-3.



In de finale neemt Roebljov, 7e op de wereldranglijst, het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-3) of de Duitser Alexander Zverev, 5e in het ATP-klassement. Het duo zal later vannacht in elkaars ogen kijken.



De Rus zal zondag proberen om een negende carrièretitel te behalen. Dat zou - na Rotterdam - al de tweede van dit jaar zijn.