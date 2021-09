Lucky loser Greet Minnen boekt mooie winst tegen Podoroska: 3e keer, goede keer

Voor deze US Open was Minnens beste grandslamresultaat de 2e ronde in de Australian Open 2020. Dat evenaart ze nu meteen.

Ze had evenwel wat geluk nodig om op de hoofdtabel te geraken, want Minnen ging er in de derde kwalificatieronde uit tegen de Canadese Rebecca Marino, maar werd opgevist als "lucky loser" na het forfait van Jelena Ostapenko (WTA-30).

Podoroska was niet meteen een makkelijke opdracht: de Argentijnse speelde in 2020 de halve finale op Roland Garros, maar dat is gravel, in New York is het op hardcourt te doen. En daar is het rapport van Podoroska niet zo indrukwekkend. Ze was nog maar 1 keer eerder in New York: in 2016 was de 1e ronde ook haar eindstation.

Minnen moest wel even de gedachte achter zich laten dat ze al 2 keer tegen Podoroska speelde én verloor. Vorig jaar in de 1e ronde in Roland Garros (6-2, 6-1) en begin dit jaar in Yarra Valley in Melbourne (6-3, 6-4).



Maar vannacht was het voor Minnen, die de match opende met een break. Beide speelsters moesten vaak breakkansen toestaan, na een break en rebreak was set 1 voor de Belgische.



In set 2 had de Argentijnse de bovenhand, na de 1-1 won ze 5 games op een rij, al had Minnen 3 kansen op 3-2. De slotset duurde liefst een uur met ellenlange spelletjes. Minnen bleef fysiek overeind en hield het hoofd koel. Ze liet eerst nog 3 breakballen liggen, maar een 4e was wel raak (4-2) en volstond.

Uitmaken was nog iets lastiger: de 5e matchbal was de goeie. In de tweede ronde wacht de Russische Ljoedmila Samsonova (WTA-52), die de Britse Katie Boulter (WTA-190) met 6-3, 6-2 wipte.