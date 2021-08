Kwartfinale is eindhalte voor Mertens en Sabalenka in Montreal

In Montreal kregen topreekshoofden Mertens en Sabalenka de vijfde reekshoofden Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani tegenover zich. Stefani pakte in Tokio nog brons in het dubbeltoernooi en zakte dus met vertrouwen af richting Canada.



Mertens en Sabalenka begonnen goed aan de wedstrijd en pakten meteen hun eigen opslagspelletje. Toch werd meteen duidelijk dat Dabrowski en Stefani een stevige tandem vormden, want na een fel bevochten 3e spelletje moest onze landgenote een 1e break toestaan.



In geen tijd bouwden Stefani en Dabrowski hun voorsprong uit. Ze gaven niets weg op hun eigen opslag en breakten zelf nog een 2e keer: 2-6 na 25 minuten.



In de 2e set werd exact hetzelfde scenario geschreven. Mertens en Sabalenka wonnen hun eerste spelletje, maar moesten vervolgens opnieuw een break toestaan. Stefani en Dabrowski stoomden door en haalden ook de 2e set met 2-6 binnen.



Nadat het enkeltoernooi van Mertens er al in de 1e ronde opzat, moet de Belgische tennisster nu definitief haar koffers pakken in Montreal.