Ergernissen over toiletpauzes van (sms'ende?) Stefanos Tsitsipas: "Ik zweet nu eenmaal harder"

"Ik zal mijn gedrag niet veranderen, want ik voel me beter als ik op zo'n manier aan een nieuwe set kan beginnen."

Dat gerucht werd nog wat gevoed door beelden van zijn coach die tijdens de pauze druk in de weer was met zijn gsm-toestel, maar Tsitsipas lachte alles weg.

Tsitsipas nam een break van 8 minuten om zich even op te frissen. "Ik ben naar de kleedkamer gegaan om een nieuwe outfit aan te trekken", verdedigde hij zich. "Het zou niet zo fraai zijn om dat op het tennisterrein te doen."

Stefanos Tsitsipas verloor zijn halve finale in Cincinnati tegen de Duitser Alexander Zverev, maar na afloop was vooral de lange pauze van de Griek na de eerste set het gespreksonderwerp.

Zverev over de heisa: "Sommigen gebruiken de regels in hun voordeel"

Nochtans weigerde de stoelscheidsrechter een tweede pauze na de tweede set. Hij argumenteerde dat Tsitsipas zijn krediet al opgebruikt had.

"Dat was niet echt galant", vond de geviseerde Griek. "Ik zal het reglement nog eens bestuderen, maar een speler mag een toiletbezoek inlassen na elke set. Of dat is toch wat ik denk."

Tegenstander Alexander Zverev ergerde zich zichtbaar tijdens de onderbreking.





"Ik win of verlies graag met mijn racket. Ik zal nooit een medische pauze inroepen als ik die niet nodig heb. Ik ga nooit naar het toilet als dat niet hoeft."

"Maar sommige concurrenten gebruiken de regels in hun voordeel. De regels zijn flexibel. Ik ben gewoon een beetje gefrustreerd want op Roland Garros gebeurde het ook al met Tsitsipas."